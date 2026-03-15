Медведев хлопнул первую ракетку мира! Как русский гений вылез из ямы

Даниил Медведев заиграл как в лучшие годы и прихлопнул лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе. Благодаря – или вопреки – чему? РИА Новости Спорт рассказывает,

В США через Оман и Стамбул

Вряд ли две недели назад кто-то мог представить такое. Начало военных действий США и Израиля против Ирана застало Медведева и еще двух наших топ-теннисистов, Андрея Рублева и Карена Хачанова, в Эмиратах, где сразу же после ответных атак на американские базы закрыли воздушное пространство. Россияне выбрались только через несколько дней окольными путями – на автомобиле уехали в Оман, оттуда улетели в Стамбул и только затем отправились в Лос-Анджелес , ближайший к Индиан-Уэллсу крупный город. Из-за всего этого Медведев и компания пропустили показательный микст-турнир ( Мирре Андреевой пришлось играть с Александром Бубликом , научившим ее материться), ну а на "Мастерс" едва-едва успели.

На котором Рублев и Хачанов сыграли ровно так, как и ожидалось от теннисистов, вышедших на корт без всякой адаптации. В первых же своих матчах уступили – Андрей канадцу Габриэлю Диалло, Карен бразильцу Жоао Фонсеке. Далеко не звездам тенниса. Но очевидно, что шансы уравняли несколько дней в пути и смена десятка часовых поясов.

На Медведева же, такое впечатление, не повлияло абсолютно. Чилиец Алехандро Табило, аргентинец Себастьян Баес, американец Алекс Микельсен – да, тоже не топ-игроки, но всем троим наш теннисист в своей кампании в Индиан-Уэллсе отдал в сумме всего 16 геймов. В четвертьфинале Медведеву противостоял уже серьезный оппонент – британец Джек Дрейпер. Но и он максимум что смог сделать – завязать какую-никакую борьбу во второй партии, в которой Даниил все равно вышел победителем.

Забил первую ракетку как перворазрядника

Сильнейший теннисист России имел больше шансов, чем два его товарища по "дубайскому несчастью". Но вряд ли многие ставили на Медведева перед его полуфинальным поединком с Алькарасом . Ведь испанец победил россиянина четыре раза подряд, а последний успех Даниила в поединке с нынешней первой ракеткой мира датируется аж 2023 годом. После него максимум, чего удалось добиться Медведеву в матчах с Алькарасом – взять на тай-брейке один сет.

Но не зря даже сам Медведев заявляет, что сейчас "показывает потрясающий теннис". Говорить о себе любимом такие слова и не бояться сглазить может только спортсмен, который действительно максимально уверен в собственных силах. Уже в первой партии Алькараса окатил холодный душ – Медведев вынес его с корта. "Забивал" оппонента, словно перед ним был не сильнейший теннисист планеты, а перворазрядник.

Но Алькарас не был бы первой ракеткой мира, если бы не умел вылезать и из таких ям. Во второй партии Карлос выровнял игру и временами уже имел перевес. В концовке ему не хватило буквально одного-двух мячей, чтобы перевести матч в третий сет. А там уже кто знает, что бы произошло… Но не отдал испанцу эти мячи сам Медведев. К счастью, не забывший, что первой ракеткой мира был и он. В решающие моменты российский теннисист не ждал ошибок от соперника, а сам создавал и реализовывал шансы. И в итоге второй сет, а с ним и матч остался за Даниилом.

« "Я угадал, сказал до матча, что Медведев выиграет, - признался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя для РИА Новости неожиданный для многих результат. – Даниил сохранил свежесть и эмоционально сейчас очень хорош. В матче с Алькарасом важно было то, что Медведев не совершал двойных ошибок и уверенно разыгрывал вторую подачу, имел видимое преимущество. То есть был хороший психологический фон, его не лихорадило, и он играл практически в свой лучший теннис. Все это говорит о том, что он вернулся".

Даниил действительно в нынешнем сезоне не нервничает на корте, если исключить инцидент в Роттердаме , где он в не самой корректной форме жаловался на "некруглые мячи". Впрочем, по сути его тогда поддержали многие другие игроки, а в остальном Медведев последнее время держит себя в руках. И демонстрирует былой уровень мастерства. Второй подряд финал престижнейших турниров – тому подтверждение.

Ну а кто возьмет в этой борьбе верх – решит терпение. По крайней мере, таково мнение Тарпищева . "Синнер выигрывает за счет хорошей моторности и цепкости, эти качества у него не хуже, чем у Медведева, - подчеркнул главный российский теннисный гуру. - Новых аргументов у игроков не будет, и очень многое будет зависеть от того, как Медведев будет держать свою подачу. Розыгрыши же будут долгие и нудные. Нужно будет "перетерпеть" оппонента".