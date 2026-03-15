Медведев в матче с Алькарасом проявил новые качества, считает Янчук

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев в матче с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом проявил новые качества - стал играть агрессивнее и мощнее, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.