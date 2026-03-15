Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
12:48 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/medvedev-2080787902.html
Медведев в матче с Алькарасом проявил новые качества, считает Янчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923188346_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_17589ec64a1aafd23253db88a6103b20.jpg
https://ria.ru/20260315/medvedev-2080779135.html
https://ria.ru/20260315/medvedev-2080760457.html
россия
индиан-уэллс
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923188346_94:0:1054:720_1920x0_80_0_0_819a3c4845a2a07a3278dfb2502a3793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Медведев в матче с Алькарасом проявил новые качества, считает Янчук

© Фото : Пресс-служба Australian OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев в матче с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом проявил новые качества - стал играть агрессивнее и мощнее, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В полуфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) Медведев победил Алькараса со счетом 6:3, 7:6 (7:3) и вышел в финал. Россиянин, бывший первый номер мировой классификации, в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
"Медведев проявил новые качества - стал играть и быстрее, и агрессивнее, и в каких-то моментах мощнее. С первых же розыгрышей стало ясно, что Алькарасу не удастся сломить соперника сразу. Завязалась борьба, а в ней, что мы не раз видели, Алькарас начинает ошибаться, теряет уверенность. Медведев же проявил стабильность, особенно на решающих мячах. И в борьбе не уступал. В целом Даниил и удивил, и порадовал - главное, тем, что прибавил в качестве игры", - сказал Янчук.
В финале россиянин встретится со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. "Шансы у Медведева есть, теперь уже можно говорить об этом точно. Победа над Алькарасом прибавит ему уверенности. Синнер, правда, стабильнее испанца, более надежный, но менее быстрый. А Даниил, как я уже сказал, сам больше стал атаковать, чего ему раньше не хватало. Нас ждет очень интересный поединок", - отметил Янчук.
Собеседник агентства считает, что матч с Алькарасом стал показателем того, что Медведев возвращается в элиту мирового тенниса. "Даниил восстанавливает свои лучшие игровые качества. Думаю, в нынешнем сезоне с таким теннисом он будет претендовать и на финалы турниров "Большого шлема", - заключил тренер.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала