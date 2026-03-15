Медведев в матче с Алькарасом проявил новые качества, считает Янчук

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев в матче с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом проявил новые качества - стал играть агрессивнее и мощнее, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В полуфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) Медведев победил Алькараса со счетом 6:3, 7:6 (7:3) и вышел в финал. Россиянин, бывший первый номер мировой классификации, в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
"Медведев проявил новые качества - стал играть и быстрее, и агрессивнее, и в каких-то моментах мощнее. С первых же розыгрышей стало ясно, что Алькарасу не удастся сломить соперника сразу. Завязалась борьба, а в ней, что мы не раз видели, Алькарас начинает ошибаться, теряет уверенность. Медведев же проявил стабильность, особенно на решающих мячах. И в борьбе не уступал. В целом Даниил и удивил, и порадовал - главное, тем, что прибавил в качестве игры", - сказал Янчук.
В финале россиянин встретится со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. "Шансы у Медведева есть, теперь уже можно говорить об этом точно. Победа над Алькарасом прибавит ему уверенности. Синнер, правда, стабильнее испанца, более надежный, но менее быстрый. А Даниил, как я уже сказал, сам больше стал атаковать, чего ему раньше не хватало. Нас ждет очень интересный поединок", - отметил Янчук.
Собеседник агентства считает, что матч с Алькарасом стал показателем того, что Медведев возвращается в элиту мирового тенниса. "Даниил восстанавливает свои лучшие игровые качества. Думаю, в нынешнем сезоне с таким теннисом он будет претендовать и на финалы турниров "Большого шлема", - заключил тренер.