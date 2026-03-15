"Он вернулся": Тарпищев прокомментировал игру Медведева и Алькараса - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Теннис
 
11:52 15.03.2026
"Он вернулся": Тарпищев прокомментировал игру Медведева и Алькараса
Тарпищев: Медведев вернулся, в матче с Алькарасом он играл в свой лучший теннис

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев показал в матче с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом свою лучшую игру, можно говорить о его полноценном возвращении, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В полуфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) Медведев победил Алькараса со счетом 6:3, 7:6 (7:3) и вышел в финал. Россиянин, бывший первый номер мировой классификации, в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Алькарас рассказал об удивлении от агрессивной игры Медведева
"Я угадал, сказал до матча, что Медведев выиграет. Он сохранил свежесть и эмоционально сейчас очень хорош. В матче с Алькарасом важно было то, что Медведев не совершал двойных ошибок и уверенно разыгрывал вторую подачу, имел видимое преимущество. То есть был хороший психологический фон, его не лихорадило, и он играл практически в свой лучший теннис. На брейк-пойнтах он действовал уверенно, что свидетельствует о психологической стойкости. Все это говорит о том, что Медведев вернулся", - сказал Тарпищев.
В финале Медведев сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Медведев рассказал о победе над первой ракеткой мира
