"Он вернулся": Тарпищев прокомментировал игру Медведева и Алькараса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев показал в матче с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом свою лучшую игру, можно говорить о его полноценном возвращении, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В полуфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) Медведев победил Алькараса со счетом 6:3, 7:6 (7:3) и вышел в финал. Россиянин, бывший первый номер мировой классификации, в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
"Я угадал, сказал до матча, что Медведев выиграет. Он сохранил свежесть и эмоционально сейчас очень хорош. В матче с Алькарасом важно было то, что Медведев не совершал двойных ошибок и уверенно разыгрывал вторую подачу, имел видимое преимущество. То есть был хороший психологический фон, его не лихорадило, и он играл практически в свой лучший теннис. На брейк-пойнтах он действовал уверенно, что свидетельствует о психологической стойкости. Все это говорит о том, что Медведев вернулся", - сказал Тарпищев.
В финале Медведев сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.