Медведев рассказал о победе над первой ракеткой мира

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев после победы над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом на турнире серии "Мастерс" заявил, что ему для этого успеха потребовалось быть в своей лучшей форме.

"Если у меня получится сохранить тот же уровень, что у меня был на протяжении турнира, или даже поднять его, то у меня будут шансы на победу", - отметил 30-летний россиянин.