Медведев рассказал о победе над первой ракеткой мира

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев после победы над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом на турнире серии "Мастерс" заявил, что ему для этого успеха потребовалось быть в своей лучшей форме.
В ночь на воскресенье по московскому времени Медведев обыграл испанца со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в полуфинале "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе. Для Алькараса это поражение стало первым в 2026 году.
"Играя против таких, как Карлос, ты часто проигрываешь. Он потрясающий игрок с невероятными ударами, защитой, атакой, приемом - всем. Поэтому тебе нужно быть в лучшей форме. Во втором сете я держался, насколько это возможно. Но я сейчас показываю потрясающий теннис, невероятно рад обыграть кого-то настолько сильного, как он", - приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
В финале Медведев сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером. В противостоянии с итальянцем у бывшей первой ракетки мира семь побед и восемь поражений.
"Если у меня получится сохранить тот же уровень, что у меня был на протяжении турнира, или даже поднять его, то у меня будут шансы на победу", - отметил 30-летний россиянин.
