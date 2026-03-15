Медведев рассказал о победе над первой ракеткой мира
09:14 15.03.2026
Медведев рассказал о победе над первой ракеткой мира
Медведев рассказал о победе над первой ракеткой мира - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Медведев рассказал о победе над первой ракеткой мира
Российский теннисист Даниил Медведев после победы над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом на турнире серии "Мастерс" заявил, что ему для этого успеха... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T09:14:00+03:00
2026-03-15T09:14:00+03:00
спорт, индиан-уэллс, карлос алькарас, янник синнер, даниил медведев
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, Карлос Алькарас, Янник Синнер, Даниил Медведев
Медведев рассказал о победе над первой ракеткой мира

Медведев: для победы над Алькарасом нужно быть в лучшей форме

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев после победы над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом на турнире серии "Мастерс" заявил, что ему для этого успеха потребовалось быть в своей лучшей форме.
В ночь на воскресенье по московскому времени Медведев обыграл испанца со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в полуфинале "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе. Для Алькараса это поражение стало первым в 2026 году.
"Играя против таких, как Карлос, ты часто проигрываешь. Он потрясающий игрок с невероятными ударами, защитой, атакой, приемом - всем. Поэтому тебе нужно быть в лучшей форме. Во втором сете я держался, насколько это возможно. Но я сейчас показываю потрясающий теннис, невероятно рад обыграть кого-то настолько сильного, как он", - приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
В финале Медведев сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером. В противостоянии с итальянцем у бывшей первой ракетки мира семь побед и восемь поражений.
"Если у меня получится сохранить тот же уровень, что у меня был на протяжении турнира, или даже поднять его, то у меня будут шансы на победу", - отметил 30-летний россиянин.
