Медведев обыграл первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал "Мастерса"
Теннис
 
07:34 15.03.2026 (обновлено: 07:36 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/medvedev-2080749359.html
Медведев обыграл первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал "Мастерса"
Медведев обыграл первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал "Мастерса" - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Медведев обыграл первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал "Мастерса"
Российский теннисист Даниил Медведев победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
теннис
спорт
индиан-уэллс
сша
атр
карлос алькарас
даниил медведев
янник синнер
индиан-уэллс
сша
атр
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
спорт, индиан-уэллс, сша, атр, карлос алькарас, даниил медведев, янник синнер
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, США, АТР, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер
Медведев обыграл первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал "Мастерса"

Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

© Фото : Пресс-служба ATP
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Игроки имели соответствующий их рейтингу номер посева. Матч продолжался 1 час 37 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BNP Paribas Open
15 марта 2026 • начало в 01:35
Завершен
Карлос Алькарас
0 : 23:66:7
Даниил Медведев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Медведев прервал 16-матчевую серию побед испанца, который потерпел первое поражение в 2026 году. Теперь на счету российского экс-лидера мирового рейтинга три победы при шести поражениях в матчах против Алькараса.
За титул Медведев поборется со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Впервые с 2015 года два игрока дошли до финала турнира в Индиан-Уэллсе, не проиграв ни сета. Медведев впервые с 2019-го вышел в финал "Мастерса", не уступив ни в одной партии.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Синнер стал первым финалистом "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
ТеннисСпортИндиан-УэллсСШААТРКарлос АлькарасДаниил МедведевЯнник Синнер
 
