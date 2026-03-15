Шайба и решающий буллит Марченко принесли "Коламбусу" победу в матче НХЛ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" в серии буллитов обыграл "Филадельфию Флайерз" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличился Кирилл Марченко (5-я минута). В составе хозяев шайбу забросил Алекс Бамп (11). Единственный реализованный буллит в послематчевой серии также в активе Марченко.
15 марта 2026 • начало в 02:30
10:24 • Alex Bump
(Эмиль Андре, Кристиан Дворак)
04:21 • Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Дэймон Северсон)
65:01 • Кирилл Марченко (П)
Россиянин был признан первой звездой матча. Всего на его счету в текущем сезоне 57 очков (25 голов + 32 передачи), он является вторым бомбардиром команды в нынешнем чемпионате. Также нападающий забросил свою 100-ю шайбу за "Коламбус", на это ему потребовалось 276 матчей. Быстрее в истории клуба этой отметки достиг только Рик Нэш (237 игр).
"Коламбус", набрав 79 очков, занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона, "Филадельфия" (74 очка) идет пятой.