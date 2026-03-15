Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
08:00 15.03.2026
Шайба и решающий буллит Марченко принесли "Коламбусу" победу в матче НХЛ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053123673_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a53bce7e6257bd419525262f1c2cd701.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053123673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ab7e7e36cfe4b4910a270a449e4b35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : Пресс-служба "Коламбуса"Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" в серии буллитов обыграл "Филадельфию Флайерз" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличился Кирилл Марченко (5-я минута). В составе хозяев шайбу забросил Алекс Бамп (11). Единственный реализованный буллит в послематчевой серии также в активе Марченко.
15 марта 2026 • начало в 02:30
Закончен (Б)
Филадельфия
1 : 20:1
Коламбус
10:24 • Alex Bump
(Эмиль Андре, Кристиан Дворак)
04:21 • Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Дэймон Северсон)
65:01 • Кирилл Марченко (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Россиянин был признан первой звездой матча. Всего на его счету в текущем сезоне 57 очков (25 голов + 32 передачи), он является вторым бомбардиром команды в нынешнем чемпионате. Также нападающий забросил свою 100-ю шайбу за "Коламбус", на это ему потребовалось 276 матчей. Быстрее в истории клуба этой отметки достиг только Рик Нэш (237 игр).
"Коламбус", набрав 79 очков, занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона, "Филадельфия" (74 очка) идет пятой.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Вчера, 07:58
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала