17:09 15.03.2026
Гросси оценил возможность ЗАЭС покрыть энергетические потребности Украины
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Производимая Запорожской АЭС электроэнергия могла бы покрыть энергетические потребности Украины после окончания конфликта, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"ЗАЭС способна вырабатывать шесть гигаватт электричества... Поэтому исходя из здравого смысла можно себе представить, что здесь представляется хорошая возможность частично покрыть энергетические потребности Украины", - сказал Гросси в интервью изданию "Коммерсант".
По его словам, это одновременно бы сняло опасения России по поводу эксплуатации станции с точки зрения саботажа, проблем с цепочкой поставок и так далее.
Гросси подчеркнул, что, несмотря на то что у всех сторон есть и собственные политические интересы, российские и американские власти публично говорят о том, что в этом вопросе есть "пространство, чтобы подумать о чем-то".
Ранее в марте генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял о том, что ситуация вокруг ЗАЭС и Энергодара остается тяжелой. Он подчеркивал, что ВСУ практически ежедневно обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты Энергодара.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
В миреЭнергодарРоссияУкраинаРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
