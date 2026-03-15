Собянин рассказал о спортивных лигах для молодежи - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
17:08 15.03.2026
Собянин рассказал о спортивных лигах для молодежи
Собянин рассказал о спортивных лигах для молодежи - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Собянин рассказал о спортивных лигах для молодежи
Участниками набирающих популярность спортивных лиг для молодежи в 2025 году стали более 155 тысяч юных москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T17:08:00+03:00
2026-03-15T17:08:00+03:00
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о спортивных лигах для молодежи

Собянин: более 155 тысяч юных москвичей за год стали участниками спортивных лиг

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Участниками набирающих популярность спортивных лиг для молодежи в 2025 году стали более 155 тысяч юных москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В столице растет популярность спортивных лиг для молодежи... В 2025-м участниками их соревнований стали больше 155 тысяч юных москвичей", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Уточняется, что самыми популярными видами спорта остаются волейбол, футбол, баскетбол и шахматы. Также в программе - настольный теннис, бадминтон, гандбол и пляжный волейбол.
Для тренировок доступна современная инфраструктура: спортивные залы, тренажеры, уличные площадки и необходимое оборудование. Матчи проводятся в школах и колледжах, на городских объектах.
Отмечается, что лиги включают два этапа. Сначала проходят отборочные туры среди межрайонных команд, а затем лучшие встречаются в финале, где определяют победителей городского уровня. Лидеры столичных этапов получают право представлять Москву на всероссийских соревнованиях.
Мэр подчеркнул, что школьники и студенты также пробуют себя в роли волонтеров и организаторов турниров. Они создают клубную символику, ведут трансляции матчей, снимают репортажи и публикуют новости в соцсетях.
"Всего в столице работает свыше 135 тысяч кружков для детей от пяти до 18 лет. Их посещают свыше 1,5 миллиона ребят - это 89% всех юных москвичей. В физкультурно-спортивных секциях занимаются больше 350 тысяч человек", - добавил Собянин.
