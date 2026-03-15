Собянин рассказал о спортивных лигах для молодежи

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Участниками набирающих популярность спортивных лиг для молодежи в 2025 году стали более 155 тысяч юных москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

написал Собянин в своем канале на платформе Max

Уточняется, что самыми популярными видами спорта остаются волейбол, футбол, баскетбол и шахматы. Также в программе - настольный теннис, бадминтон, гандбол и пляжный волейбол.

Для тренировок доступна современная инфраструктура: спортивные залы, тренажеры, уличные площадки и необходимое оборудование. Матчи проводятся в школах и колледжах, на городских объектах.

Отмечается, что лиги включают два этапа. Сначала проходят отборочные туры среди межрайонных команд, а затем лучшие встречаются в финале, где определяют победителей городского уровня. Лидеры столичных этапов получают право представлять Москву на всероссийских соревнованиях.

Мэр подчеркнул, что школьники и студенты также пробуют себя в роли волонтеров и организаторов турниров. Они создают клубную символику, ведут трансляции матчей, снимают репортажи и публикуют новости в соцсетях.