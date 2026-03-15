13:08 15.03.2026
Постпред Кубы оценил поддержку дружественных стран, осудивших действия США
Постпред Кубы оценил поддержку дружественных стран, осудивших действия США
2026-03-15T13:08:00+03:00
Версон: поддержка Кубы показывает изоляционистский характер политики США

ЖЕНЕВА, 15 мар – РИА Новости. Куба ценит поддержку дружественных стран, осудивших действия США против республики, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон, отметив, что она демонстрирует изоляционистский характер политики США.
Постпред отметил, что многие страны "отвергли действия США против Кубы, включая меры, направленные на предотвращение импорта нефти на Кубу".
Пожар в здании компартии в городе Морон на Кубе. 14 марта 2026
На Кубе протестующие атаковали здание комитета компартии
Вчера, 06:27
По его словам, это осуждение разделили парламенты многих стран, политические партии, а также различные институты гражданского общества со всех континентов.
"Мы ценим это и благодарны за эти выражения международной солидарности, которые демонстрируют изоляционистский характер политики США по экономическому удушению и войне против кубинского народа", - сказал постпред.
По словам дипломата, протест выразили Группа друзей Устава ООН, куда входит и Россия, Движение неприсоединения, Группа 77 и Китай, ряд специальных докладчиков и независимых экспертов Совета по правам человека и другие органы ООН.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы осудил вандализм на протестах в стране
Вчера, 00:59
 
