Постпред Кубы оценил поддержку дружественных стран, осудивших действия США

ЖЕНЕВА, 15 мар – РИА Новости. Куба ценит поддержку дружественных стран, осудивших действия США против республики, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон, отметив, что она демонстрирует изоляционистский характер политики США.

Постпред отметил, что многие страны "отвергли действия США против Кубы , включая меры, направленные на предотвращение импорта нефти на Кубу".

По его словам, это осуждение разделили парламенты многих стран, политические партии, а также различные институты гражданского общества со всех континентов.

"Мы ценим это и благодарны за эти выражения международной солидарности, которые демонстрируют изоляционистский характер политики США по экономическому удушению и войне против кубинского народа", - сказал постпред.

По словам дипломата, протест выразили Группа друзей Устава ООН , куда входит и Россия Движение неприсоединения , Группа 77 и Китай , ряд специальных докладчиков и независимых экспертов Совета по правам человека и другие органы ООН.