Постпред Кубы оценил поддержку дружественных стран, осудивших действия США
Куба ценит поддержку дружественных стран, осудивших действия США против республики, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T13:08:00+03:00
Версон: поддержка Кубы показывает изоляционистский характер политики США
ЖЕНЕВА, 15 мар – РИА Новости. Куба ценит поддержку дружественных стран, осудивших действия США против республики, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон, отметив, что она демонстрирует изоляционистский характер политики США.
Постпред отметил, что многие страны "отвергли действия США
против Кубы
, включая меры, направленные на предотвращение импорта нефти на Кубу".
По его словам, это осуждение разделили парламенты многих стран, политические партии, а также различные институты гражданского общества со всех континентов.
"Мы ценим это и благодарны за эти выражения международной солидарности, которые демонстрируют изоляционистский характер политики США по экономическому удушению и войне против кубинского народа", - сказал постпред.
По словам дипломата, протест выразили Группа друзей Устава ООН
, куда входит и Россия
, Движение неприсоединения
, Группа 77 и Китай
, ряд специальных докладчиков и независимых экспертов Совета по правам человека и другие органы ООН.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров
в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом
выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.