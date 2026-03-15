Коростелев подвел итоги международной части сезона

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев подвел итоги сезона и выразил благодарность всем, кто был причастен к его выступлениям на международной арене.
В субботу Коростелев занял десятое место в масс-старте на 50 км свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене. Ранее старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Коростелев и Дарья Непряева не выступят на заключительном этапе сезона в США, сосредоточив усилия на подготовке к Финалу Кубка России в Кировске.
"Международная часть сезона окончена. Безграничная благодарность тем, кто был причастен к этой частичке истории. Чуть полежать на печи и завершить сезон там, откуда все начиналось", - написал Коростелев в своем Telegram-канале.
Российский спортсмен получил возможность участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение организации не допускать российских атлетов до международных стартов.