Коростелев подвел итоги международной части сезона

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лыжные гонки
 
Российский лыжник Савелий Коростелев подвел итоги сезона и выразил благодарность всем, кто был причастен к его выступлениям на международной арене.
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_a564575014b69b3c6a3d2e63ef6a9dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоссийский лыжник Савелий Коростелев
Российский лыжник Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российский лыжник Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев подвел итоги сезона и выразил благодарность всем, кто был причастен к его выступлениям на международной арене.
В субботу Коростелев занял десятое место в масс-старте на 50 км свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене. Ранее старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Коростелев и Дарья Непряева не выступят на заключительном этапе сезона в США, сосредоточив усилия на подготовке к Финалу Кубка России в Кировске.
"Международная часть сезона окончена. Безграничная благодарность тем, кто был причастен к этой частичке истории. Чуть полежать на печи и завершить сезон там, откуда все начиналось", - написал Коростелев в своем Telegram-канале.
Российский спортсмен получил возможность участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение организации не допускать российских атлетов до международных стартов.
По итогам сезона Кубка мира Коростелев завоевал первую в карьере медаль, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на девятом этапе в финском Лахти. Также россиянин выступил на Олимпиаде в Италии, где его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.
Иван Голубков на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Нам нечего стесняться": лыжник Голубков рассказал о гонке с украинцами
14 марта, 13:32
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала