Сеул отреагировал на призыв Трампа отправить корабли в Ормузский пролив

СЕУЛ, 15 мар — РИА Новости. Власти Республики Корея примут решение относительно возможных действий в районе Ормузского пролива после тщательного рассмотрения и консультаций с США, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны.

В ведомстве отметили, что Сеул внимательно рассматривает заявление Трампа.

"Мы обращаем внимание на упоминание президента США Дональда Трампа в социальных сетях. По данному вопросу Республика Корея и США будут поддерживать тесную коммуникацию и, после тщательного рассмотрения, будут принимать соответствующие решения", — сообщили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что безопасность международных морских транспортных путей и свобода судоходства отвечают интересам всех государств и находятся под защитой международного права.

"Исходя из этого, мы надеемся, что глобальная сеть морской логистики сможет как можно скорее вернуться к нормальному функционированию", — добавили в ведомстве.