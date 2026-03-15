Сеул отреагировал на призыв Трампа отправить корабли в Ормузский пролив - РИА Новости, 15.03.2026
16:11 15.03.2026
Сеул отреагировал на призыв Трампа отправить корабли в Ормузский пролив
Власти Республики Корея примут решение относительно возможных действий в районе Ормузского пролива после тщательного рассмотрения и консультаций с США
СЕУЛ, 15 мар — РИА Новости. Власти Республики Корея примут решение относительно возможных действий в районе Ормузского пролива после тщательного рассмотрения и консультаций с США, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны.
Ранее президент США Дональд Трамп в публикации у себя на странице в соцсети Тruth Social призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
В ведомстве отметили, что Сеул внимательно рассматривает заявление Трампа.
"Мы обращаем внимание на упоминание президента США Дональда Трампа в социальных сетях. По данному вопросу Республика Корея и США будут поддерживать тесную коммуникацию и, после тщательного рассмотрения, будут принимать соответствующие решения", — сообщили в МИД.
В министерстве подчеркнули, что безопасность международных морских транспортных путей и свобода судоходства отвечают интересам всех государств и находятся под защитой международного права.
"Исходя из этого, мы надеемся, что глобальная сеть морской логистики сможет как можно скорее вернуться к нормальному функционированию", — добавили в ведомстве.
Также в МИД заявили, что правительство Южной Кореи внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и рассматривает различные меры для защиты своих граждан и обеспечения безопасности энергетических транспортных маршрутов.
