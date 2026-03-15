Экзитпол: новый проект конституции Казахстана поддержали 86,7% избирателей

Урна с бюллетенями на избирательном участке №228 в Астане во время общенационального референдума по принятию новой конституции в Казахстане

АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Порядка 86,7% опрошенных граждан Казахстана, принявших участие в референдуме, поддержали проект новой конституции страны, сообщает " Институт евразийской интеграций " по итогам exit poll.

« "На выходе из участков референдума респондентам задавался следующий вопрос: "Принимаете ли вы новую конституцию?" Какой вариант ответа вы выбрали? По результатам exit poll 86,7% ответили: "Да, принимаю". Явка граждан на референдуме составила 75,3%", - сообщили в организации.

Алма-Ата и Отмечается, что exit poll проводился в 17 областях Казахстана , а также в городах Астана Шымкент . Опрос охватил 200 участков референдума, из них 129 - в городах и 71 - в селах. Всего в опросе приняли участие 30 тысяч респондентов, которых опрашивали специально подготовленные интервьюеры методом face-to-face. Социологическая погрешность результатов исследования не превышает 1%. В течение дня было проведено семь замеров, уточнили в институте.

Республиканский референдум по вопросу принятия проекта новой конституции состоялся в Казахстане в воскресение. Избирательные участки открылись в 7.00 утра (5.00 мск). По данным Центральной комиссии референдума, к 18.00 мск голосование в республике завершилось, явка составила 73,24% - бюллетени получили 9 126 850 граждан, включенных в списки для участия в процедуре.

Кроме того, по данным центра "Социс-А", опубликованным Службой центральных коммуникаций при президенте Казахстана, 87,4% опрошенных заявили, что проголосовали за принятие новой конституции страны. По информации центра, явка на избирательные участки составила 73,8%, а социологическая погрешность исследования - 1,5%.

В свою очередь, согласно данным exit poll Института общественной политики правящей партии "AMANAT", уровень поддержки новой конституции оказался еще выше: за ее принятие высказались 88,6% респондентов.

Проект обновленного основного закона предусматривает возвращение должности вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному, депутаты которого будут избираться только по партийным спискам. Также предлагается создать Народный совет - высший консультативный орган законодательной инициативы, а национальному праву придать приоритет над международным.