Россияне взяли три золота в последний день Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
12:25 15.03.2026 (обновлено: 17:45 15.03.2026)
Россияне взяли три золота в последний день Паралимпиады
Россияне взяли три золота в последний день Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Россияне взяли три золота в последний день Паралимпиады
Россияне выиграли три золотые медали в последний день Паралимпийских игр в Италии. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
италия, паралимпийские игры, спорт, паралимпийские игры, россия, милан, анастасия багиян, алексей бугаев, сша, китай
Италия, Паралимпийские игры, Спорт, Паралимпийские игры, Россия, Милан, Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, США, Китай
Россияне взяли три золота в последний день Паралимпиады

Лыжник Голубков выиграл гонку на 20 км с раздельным стартом сидя на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Иван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии.
Иван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии. - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Иван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии.
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар — РИА Новости. Россияне выиграли три золотые медали в последний день Паралимпийских игр в Италии.
Лыжник Иван Голубков победил в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя. Он выступал в классе LW11.5 и преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжуну (отставание 50,8 секунды), третье — итальянец Джузеппе Ромеле (+1.22,1).
Голубкову 30 лет. Это его вторая золотая медаль на Паралимпиаде. Первую он завоевал в гонке с раздельным стартом на десять километров сидя.
Лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку с раздельным стартом на 20 километров свободным стилем. Выступая в классе NS1, она преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.
Второй пришла чешка Симона Бубенчикова (отставание — три минуты 28,1 секунды), а тройку призеров замкнула китаянка Ван Юэ (+4.59,6).
Багиян 24 года. Это ее третье золото на Играх в Италии. Она также одержала победу в спринте классическим стилем и в гонке с раздельным стартом на десять километров "классикой".
Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл соревнования в слаломе. Он выступал в классе LW6/8-2 и по сумме двух попыток показал время одна минута 28,55 секунды. Серебро досталось новозеландцу Адаму Холлу (отставание — 2,83 секунды), бронза — швейцарцу Робину Куше (+3,18).
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАлексей Бугаев участвует в слаломе на Паралимпиаде‑2026.
Алексей Бугаев участвует в слаломе на Паралимпиаде‑2026. 15 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Алексей Бугаев участвует в слаломе на Паралимпиаде‑2026.
Бугаеву 28 лет. На этой Паралимпиаде он также взял две бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске.
По итогам всех дней соревнований российская сборная заняла третье место в общем зачете. Шесть спортсменов завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В этом году они выступали с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва.
На первой и второй строчках расположились команды из Китая и США соответственно. Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
ИталияПаралимпийские игрыСпортПаралимпийские игрыРоссияМиланАнастасия БагиянАлексей БугаевСШАКитай
 
