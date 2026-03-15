Иван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии.

Россияне взяли три золота в последний день Паралимпиады

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар — РИА Новости. Россияне выиграли три золотые медали в последний день Паралимпийских игр в Италии.

Лыжник Иван Голубков победил в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя. Он выступал в классе LW11.5 и преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжуну (отставание 50,8 секунды), третье — итальянец Джузеппе Ромеле (+1.22,1).

Голубкову 30 лет. Это его вторая золотая медаль на Паралимпиаде. Первую он завоевал в гонке с раздельным стартом на десять километров сидя.

Лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку с раздельным стартом на 20 километров свободным стилем. Выступая в классе NS1 , она преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Второй пришла чешка Симона Бубенчикова (отставание — три минуты 28,1 секунды), а тройку призеров замкнула китаянка Ван Юэ (+4.59,6).

Багиян 24 года. Это ее третье золото на Играх в Италии . Она также одержала победу в спринте классическим стилем и в гонке с раздельным стартом на десять километров "классикой".

Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл соревнования в слаломе. Он выступал в классе LW6/8-2 и по сумме двух попыток показал время одна минута 28,55 секунды. Серебро досталось новозеландцу Адаму Холлу (отставание — 2,83 секунды), бронза — швейцарцу Робину Куше (+3,18).

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Алексей Бугаев участвует в слаломе на Паралимпиаде‑2026.

Бугаеву 28 лет. На этой Паралимпиаде он также взял две бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске.

По итогам всех дней соревнований российская сборная заняла третье место в общем зачете. Шесть спортсменов завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В этом году они выступали с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва.