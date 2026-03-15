14:27 15.03.2026 (обновлено: 19:14 15.03.2026)
Иран использовал двухступенчатую ракету "Саджиль"
Иран использовал двухступенчатую ракету "Саджиль"
Военные Ирана в ходе текущего конфликта с США и Израилем впервые использовали двухступенчатую ракету "Саджиль", сообщил Корпус стражей исламской революции. РИА Новости, 15.03.2026
Иран использовал двухступенчатую ракету "Саджиль" в конфликте с США и Израилем

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 мар — РИА Новости. Военные Ирана в ходе текущего конфликта с США и Израилем впервые использовали двухступенчатую ракету "Саджиль", сообщил Корпус стражей исламской революции.
"Была проведена 54-я волна операции "Правдивое обещание 4" с использованием сверхтяжелых ракет "Хорремшахр" с двухтонной боеголовкой, "Гадр", "Хейбаршекан", "Эмад", а также впервые в ходе этой операции стратегической твердотопливной ракеты "Саджиль", — говорится в сообщении, которое приводит Гостелерадиокомпания Ирана.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла
"Включая авианосцы". Союзник Ирана жестко предупредил США и Израиль
Вчера, 10:38
Корпус стражей отметил, что атаковал центры управления и принятия решений, связанных с воздушными операциями Израиля, инфраструктуру военной и оборонной промышленности, а также места сборов израильских военных.
Это не первое применение Ираном ракеты "Саджиль". Во время конфликта с Израилем в июне 2025 года КСИР сообщал о ее использовании, характеризуя как "сверхтяжелую двухступенчатую ракету большой дальности".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп
"Крик о помощи". Реакция Тегерана на призыв Трампа удивила Запад
Вчера, 11:36
 
