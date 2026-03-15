Как в свое время пел некогда популярный певец Антонов, "вот как бывает, где этот летний сон, вот как бывает, растаял он".

Целый вице-президент и теперь уже точно не следующий президент США Джей Ди Вэнс внезапно заявил, что Штаты любили и уважали Россию по-анкориджски всегда, просто объясниться в любви некогда было: "относительно России и Украины президент США ясно дал понять, что хочет прекращения убийств, вернуться к торговле", и вообще — лично он "восхищается этим" и это "верная идея".

С учетом бесконечных задержек и виляний с момента встречи Трампа и Путина на Аляске, не говоря уже о все новых американских санкциях, слышать это немного удивительно.

А впрочем — нет.

Не нужно сильно подробно расписывать, что нападение американцев на Иран при подзуживании Израиля стало для них стратегической ошибкой с далекоидущими последствиями, которые еще очень долго будут шатать трубы мировой экономики. Операция в стиле "порхай как Кушнер, жаль как Линдси Грэм*" превратилась в американские горки, где с каждым днем масштаб убытков растет в геометрической прогрессии.

В США пребывали в блаженной уверенности, что кризис их не затронет: страна является нетто-экспортером углеводородов (нефть из Персидского залива им самим не нужна), а если запищит комарик, откупорим немного стратегических запасов — и никто ничего не заметит и не почувствует.

Трамп так и сказал: срезу после окончания операции в Иране будет "очень большое падение цен на бензин, на газ, на все, что связано с энергетикой", и вообще "все идет очень хорошо".

Но тех, кто ручкался с Зеленским, всегда преследует проклятие колеса генотьбы, где железобетонная перемога так же железобетонно превращается в зраду. В данном случае мировой топливный и экономический шок предсказуемо перекинулся на сами Соединенные Штаты, поднимая цены на топливо и все по кругу (например, даже удобрения подорожали на 80 процентов), но главное даже не в этом. Буквально только что пришли новости: из-за войны с Ираном у американского индекса S&P 500 сгорели два триллиона долларов капитализации.

Снижение капитализации делает дорогими заимствования для бизнеса, снижает покупательную способность потребителей, давит на доходы домохозяйств, а также замедляет рост ВВП. В ближайший квартал США могут потерять только из-за сгорания двух виртуальных триллионов до 450 миллиардов самых реальных долларов — а это более чем чувствительно, особенно для внутренней политической устойчивости Трампа (а еще плюсуем ежедневные миллиардные расходы на военную операцию).

И вот тут надо объяснить, что колесо генотьбы проехалось по ногам американцев не просто так. Администрация Трампа утверждала, что война против Ирана была нужна, чтобы спасти регион и сами США от неминуемой агрессии аятолл. Впрочем, нет — это надо было, чтобы снять риск появления у Ирана ядерного оружия. Хотя нет — нужно было спасти иранцев, которых казнили десятками тысяч. И так далее и тому подобное.

На самом деле изначальной целью был Китай, а через него — Россия.

Сразу после начала операции "Стон быка" (или как там) американский мозговой центр Hudson Institute опубликовал очень откровенный доклад под названием "Удар по Ирану — удар по Китаю". Замечательная цитата: "Нанеся прямой удар по Ирану, администрация Трампа разрушает региональную архитектуру Китая. Вопрос об Иране никогда на самом деле не был вопросом об Иране".

Вспомним, что Трамп планировал встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином, но хотел он встретиться в тот момент, когда Китай находился бы в самой слабой позиции — после потери венесуэльского нефтяного импорта и поставок из Ирана, где львиная доля экспорта шла прямиком в Китай.

Мало того: Иран торговал с Китаем напрямую в юанях, обходя на поворотах долларовую систему, и этого рычага китайцев тоже надо было лишить.

Для чего?

Для того, чтобы принудить Китай расстаться с монополией на критические материалы (в том числе редкоземельные металлы), вернуть старую схему "дешевые китайские фабрики для американских потребителей", закрыть вопрос с Тайванем и вообще геополитическими амбициями Китая. И конечно, заставить китайцев экономически надавить на Россию (например, лишить нефтяных доходов), чтобы та согласилась на любые американские условия по Украине.

Но что-то в этой хитрой схеме пошло не так. И теперь красивая схема "берите что дают" ушла навсегда, а "дух Анкориджа" вернулся опять. Сладкая обертка для внутренней аудитории: мы совсем не поддались Путину — мы принесли в клювике многомиллиардные прибыли от совместных проектов и торговли.

И процесс уже пошел: издание The New York Times написало, что отмена американских санкций против российской нефти "стала важной геополитической победой Москвы".

Российское руководство, в свою очередь, выразило осторожный оптимизм и поприветствовало усилия Трампа "по стабилизации мировых рынков".

Когда же рынки "стабилизируются" настолько, что корабли с российской нефтью, удобрениями и пшеницей будут встречать оркестрами, тогда осторожный оптимизм сменится просто оптимизмом — и посмотрим, не слишком ли щедры наши условия.