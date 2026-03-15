16:58 15.03.2026
Новый дискурс о ядерном оружии вызывает опасения, заявил Гросси
В мире, Москва, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Новый дискурс о ядерном оружии как о чем-то, что дает странам, которые им не обладают, большую безопасность, вызывает опасения, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Проблема, на мой взгляд, заключается в новом дискурсе о ядерном оружии как о чем-то, что может обеспечить странам, не обладающим им, большую безопасность, чем у них есть сейчас. И в этом плане я согласен с теми, в том числе в Москве, что этот дискурс вызывает опасения", - сказал он в интервью изданию "Коммерсант".
Это, по его словам, вызывает и вопросы к выполнению положений Договора о нераспространении ядерного оружия. Как отмечает Гросси, у многих есть вопросы и к его имплементации.
"Но, несмотря ни на что, в нашем мире, полном неопределенностей, я считаю его большой историей успеха и убежден, что его необходимо защищать любой ценой", - подытожил он.
