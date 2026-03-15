Принципы ядерной безопасности применимы ко всем конфликтам, заявил Гросси

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Принципы концепции ядерной и физической безопасности в условиях вооруженных конфликтов применимы ко всем подобным конфликтам, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Дипломат напомнил, что суть концепции сводится к обеспечению физической целостности ядерных объектов, исправности всех систем и оборудования, бесперебойности энергоснабжения и цепочек поставок, эффективности систем мониторинга, работы персонала и ряда других аспектов.