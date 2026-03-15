Гросси назвал главные опасения в ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг АЭС "Бушер" вызывает сейчас главные опасения на фоне развития конфликта на Ближнем Востоке, ядерные объекты должны оставаться неприкосновенным, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Но мои главные опасения, конечно же, связаны с "Бушером". Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах. Еще раз подчеркну: никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям", - сказал Гросси в интервью изданию "Коммерсант".
По его словам, в данной ситуации нужно исходить прежде всего из того, к каким последствиям могут привести те или иные атаки. До сих пор они были направлены преимущественно на объекты, которые именно "с точки зрения ядерной безопасности связаны с ограниченными рисками", отметил Гросси.
"Но в случае ситуации с Ираном, поскольку вы спросили, что меня больше всего беспокоит, то это "Бушер". Моя главная забота, чтобы "Бушер" никак не был затронут", - резюмировал дипломат.