"Рад, буду махать": Голубков рассказал о готовности к закрытию Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
13:08 15.03.2026 (обновлено: 13:17 15.03.2026)
"Рад, буду махать": Голубков рассказал о готовности к закрытию Паралимпиады
"Рад, буду махать": Голубков рассказал о готовности к закрытию Паралимпиады

Голубков признался, что рад стать знаменосцем на церемонии закрытия Паралимпиады

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке на 20 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро
Иван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке на 20 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный победитель Паралимпийских игр 2026 года в Италии лыжник Иван Голубков признался, что он рад стать знаменосцем сборной России на церемонии закрытия.
Церемония закрытия Игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск. Голубков и горнолыжница Варвара Ворончихина будут знаменосцами российской команды.
«
"Я бы в любом случае поехал на закрытие, потому что первый раз на Паралимпиаде. На открытие не поехали, но на закрытии нужно быть, прочувствовать все вживую. Сейчас хочется немного отдохнуть. Сегодня-завтра тяжелый день, сегодня надо успеть собраться, поехать на закрытие, вернуться, поспать, утром рано уже уезжать, мало времени на отдых. Я рад, что стал знаменосцем. Спасибо за эту возможность. Буду махать", - заявил 30-летний Голубков журналистам.
Голубков в воскресенье стал победителем гонки с раздельным стартом на 20 км сидя. Ранее он победил в гонке на 10 км с раздельным стартом. Спортсмен также является пятикратным обладателем Кубка мира и четырехкратным чемпионом мира в лыжных гонках и двукратным - в биатлоне.
Россияне взяли три золота в последний день Паралимпиады
Вчера, 12:25
 
