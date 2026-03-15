УЕФА объявил об отмене "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной

Изначально встреча должна была пройти 27 марта на стадионе "Лусаил" в Катаре. В начале марта Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины.

Сообщается, что в качестве альтернатив рассматривалось проведение матча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде в первоначальную дату с равным количеством болельщиков на трибунах. Второй вариант предусматривал проведение "Финалиссимы" в две игры: одна - на "Сантьяго Бернабеу" 27 марта, а другая - в Буэнос-Айресе во время международного окна. Оба предложения были отклонены аргентинцами, которые также не смогли дать гарантий проведения матча на нейтральном поле в Европе 27 или 30 марта. Аргентина предложила провести матч после чемпионата мира, но, поскольку у Испании не было свободных дат, этот вариант пришлось исключить.