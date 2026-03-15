УЕФА объявил об отмене "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
УЕФА объявил об отмене "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
УЕФА объявил об отмене "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, отменен, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T16:18:00+03:00
2026-03-15T16:18:00+03:00
2026-03-15T16:30:00+03:00
https://ria.ru/20260315/formula-2080731224.html
аргентина
испания
спорт, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), аргентина, испания
Футбол, Спорт, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Аргентина, Испания
УЕФА объявил об отмене "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
Футбольная "Финалиссима" между сборными Испании и Аргентины не состоится
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, отменен, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Изначально встреча должна была пройти 27 марта на стадионе "Лусаил" в Катаре. В начале марта Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины.
"Достичь соглашения с Аргентиной об альтернативной дате не представляется возможным", - говорится в заявлении УЕФА.
Сообщается, что в качестве альтернатив рассматривалось проведение матча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде в первоначальную дату с равным количеством болельщиков на трибунах. Второй вариант предусматривал проведение "Финалиссимы" в две игры: одна - на "Сантьяго Бернабеу" 27 марта, а другая - в Буэнос-Айресе во время международного окна. Оба предложения были отклонены аргентинцами, которые также не смогли дать гарантий проведения матча на нейтральном поле в Европе 27 или 30 марта. Аргентина предложила провести матч после чемпионата мира, но, поскольку у Испании не было свободных дат, этот вариант пришлось исключить.
Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли команду Италии со счетом 3:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.