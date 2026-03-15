01:04 15.03.2026 (обновлено: 01:21 15.03.2026)
"Формула-1" отменила этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Этапы чемпионата "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в соцсети X.
Четвертый этап чемпионата должен был пройти в Бахрейне с 10 по 12 апреля в Сахире, пятый - с 17 по 19 апреля в саудовской Джидде.
"Сегодня было подтверждено, что после тщательной оценки, в связи с продолжающейся ситуацией в регионе Ближнего Востока, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в апреле. Хотя рассматривалось несколько альтернативных вариантов, в итоге было решено, что в апреле никаких заменительных этапов проводиться не будет", - уточняется в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования в данном регионе.
