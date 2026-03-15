Новый регламент "Формулы-1" погубит автоспорт, считает Ферстаппен

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что новый регламент "Формулы-1" погубит автоспорт.
Новый регламент о примерно равном распределении мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки с сезона-2026. Четырехкратный победитель "Формулы-1" сошел с гонки Гран-при Китая на 46-м круге из-за проблем с системой охлаждения ERS.
"Нужно быть немного осторожным в выражениях, но мы говорим об этом. Думаю, они ("Формула-1" и Международная автомобильная федерация) понимают, из чего мы, гонщики, исходим, и я полагаю, что говорю от лица большинства пилотов. Некоторые, конечно, скажут, что все отлично, потому что они выигрывают гонки, это вполне справедливо. Потому что когда у тебя есть преимущество, зачем от него отказываться? Ведь никогда не знаешь, появится ли у тебя еще когда-нибудь хорошая машина", - цитирует Ферстаппена RacingNews365.
"Если вы поговорите с большинством гонщиков, то поймете: это не то, что нам нравится. Не думаю, что это нравится настоящим поклонникам "Формулы-1". Может, некоторым фанатам это и по душе, но они не разбираются в гонках. Надеюсь, мы сможем от этого избавиться", - добавил нидерландец.
На замечание о том, что "Формулу-1" заботит коммерческий аспект и, пока болельщики смотрят, все нормально, Ферстаппен ответил: "Надеюсь, они так не думают, потому что это в конечном итоге погубит спорт. Это еще вернется и укусит их за задницы".
В воскресенье итальянец Кими Антонелли из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Китая.