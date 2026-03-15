Похороны погибшего в зоне СВО сына Дацика пройдут в Москве
Похороны погибшего в зоне СВО сына Вячеслава Дацика Ярослава состоятся в Москве, сообщила РИА Новости бабушка погибшего.
2026-03-15T19:52:00+03:00
Похороны погибшего в зоне СВО сына Вячеслава Дацика Ярослава пройдут в Москве
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Похороны погибшего в зоне СВО сына Вячеслава Дацика Ярослава состоятся в Москве, сообщила РИА Новости бабушка погибшего.
Ранее бабушка Ярослава Дацика
подтвердила, что внук погиб от удара FPV-дрона ВСУ
.
"Со Славой все в порядке. Слава привезет Ярослава сюда (в столицу – ред.). Он хочет похоронить его по славянским традициям", - рассказала женщина агентству.
Отец и сын служили вместе на СВО в войсках ВДВ
. Когда Ярославу исполнилось 18, отец решил, что будет вместе с сыном – для его охраны и поддержки. Однако в день гибели Ярослава Вячеслав Дацик оказался с ним в разных группах.
В 2023 году 43-летний Вячеслав Дацик сообщил, что находится в зоне СВО. На тот момент в смешанных единоборствах на его счету семь побед (три - нокаутом) и восемь поражений. В 2024 году он получил ранение в зоне СВО в ходе выполнения боевой задачи.