Рейтинг@Mail.ru
"Единственный внук - и тот погиб": бабушка подтвердила гибель сына Дацика - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единоборства
 
19:45 15.03.2026 (обновлено: 19:46 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/datsik-2080843298.html
"Единственный внук - и тот погиб": бабушка подтвердила гибель сына Дацика
Сын российского бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне СВО, сообщила бабушка погибшего. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T19:45:00+03:00
2026-03-15T19:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880042117_0:70:864:556_1920x0_80_0_0_ba07bfc636e41786ec1f5c6b2a34e9bd.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880042117_0:0:864:648_1920x0_80_0_0_68713604d40a21ab8b1084ef0ae9b87c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Единоборства, Вячеслав Дацик, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
© Ural Fighting ChampionshipВячеслав Дацик
Вячеслав Дацик - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Ural Fighting Championship
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сын российского бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне СВО, сообщила бабушка погибшего.
Женщина подтвердила РИА Новости, что внук Ярослав погиб от удара FPV-дрона ВСУ. Ярославу был 21 год.
"Он был ранен. Раны были в ногах и сбоку, в груди. Они оба (Вячеслав и Ярослав – ред.) были в ВДВ. Слава ведь пошел, чтобы быть рядом с сыном… Когда Ярославу исполнилось восемнадцать, он решил, что будет вместе с ним. Чтобы его поддерживать и охранять. Но так получилось, что они оказались не в одной группе. Единственный внук – и тот погиб", - рассказала агентству бабушка погибшего.
Раненному Ярославу была оказана первая помощь сослуживцами, его оттащили в укрытие, но он скончался от ран.
В 2023 43-летний Вячеслав Дацик сообщил, что находится в зоне СВО. На тот момент в смешанных единоборствах на его счету семь побед (три - нокаутом) и восемь поражений. В 2024 году он получил ранение в зоне СВО в ходе выполнения боевой задачи.
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала