"Единственный внук - и тот погиб": бабушка подтвердила гибель сына Дацика
Сын российского бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне СВО, сообщила бабушка погибшего. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T19:45:00+03:00
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сын российского бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне СВО, сообщила бабушка погибшего.
Женщина подтвердила РИА Новости, что внук Ярослав погиб от удара FPV-дрона ВСУ. Ярославу был 21 год.
"Он был ранен. Раны были в ногах и сбоку, в груди. Они оба (Вячеслав и Ярослав – ред.) были в ВДВ. Слава ведь пошел, чтобы быть рядом с сыном… Когда Ярославу исполнилось восемнадцать, он решил, что будет вместе с ним. Чтобы его поддерживать и охранять. Но так получилось, что они оказались не в одной группе. Единственный внук – и тот погиб", - рассказала агентству бабушка погибшего.
Раненному Ярославу была оказана первая помощь сослуживцами, его оттащили в укрытие, но он скончался от ран.
В 2023 43-летний Вячеслав Дацик сообщил, что находится в зоне СВО. На тот момент в смешанных единоборствах на его счету семь побед (три - нокаутом) и восемь поражений. В 2024 году он получил ранение в зоне СВО в ходе выполнения боевой задачи.