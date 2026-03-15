"Рад внести золотую медаль в копилку сборной": Бугаев рассказал о победе

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что он был рад внести свою золотую медаль в копилку сборной России на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
«
"Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то на упадке. Сегодня просто хотел подытожить эти Игры чем-то хорошим и знаковым не только для себя, для команды, для страны, но поддержать наш медальный зачет, потому что мы боремся за него тоже. Я должен был внести золотую медаль в эту копилку. Рад, что мне это удалось", - сказал Бугаев журналистам.
«
"Я вспоминал перед заключительным днем свои эмоции на слаломе в Сочи. Когда был молодой, также лидировал в первой попытке, с запасом поменьше. Тогда у меня чуть ли не случилась истерика на старте. А, по-моему, даже случилась, я уже плохо помню, но очень тяжело было. Сегодня я от этого отошел - спокойно, выдержанно, понимал, что мне надо делать, шаг за шагом. Что первую часть надо почувствовать, на первый крутячок, первую волну сфокусироваться, дальше немного отпустить, темп поймать и в заключительный крутячок волну тоже поймать, не терять концентрации, просто сделать. В целом, эмоционально вторая попытка нормально получилась", - признался Бугаев, добавив, что посвящает это золото своим жене и дочери, а также тренерам.
Бугаеву 28 лет, он стал четырехкратным победителем Игр. На Паралимпиаде в Италии Бугаев завоевал бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане Бугаев выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.