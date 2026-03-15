Жители Волгограда не воспользовались ПВР, развернутым после атаки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 15 мар - РИА Новости. Местные жители не воспользовались пунктом временного размещения (ПВР), развернутым в школе после атаки беспилотников ВСУ на Волгоград, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

"Пункт временного размещения разворачивали в школе №55, но никто им не воспользовался", - рассказали в пресс-службе.