Российские борцы завоевали четыре медали в заключительный день ЧЕ
22:30 15.03.2026
Российские борцы завоевали четыре медали в заключительный день ЧЕ
© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкГреко-римская борьба
Греко-римская борьба. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские борцы греко-римского стиля завоевали две золотые и две бронзовые награды в шестой, заключительный день молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходит в сербском Зренянине.
Россиянин Даниял Агаев завоевал золото в весовой категории до 67 кг, в финальном поединке он одержал победу над представителем Дании Вильямом Ренбергом. В весе до 72 кг Рабил Аскеров в финале оказался сильнее финна Оливера Пады.
Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Трамп хочет увидеть бой между Джейком Полом и Хабибом
14 марта, 00:07
В весовой категории до 82 кг бронзу завоевал Гамзат Гаджиев, в схватке за третье место россиянин победил норвежца Александера Аемаеса, а российский борец Сайпула Гаджимагомедов стал бронзовым призером в весовой категории до 97 кг, одержав победу над эстонцем Робином Успенским.
Всего на прошедшем турнире российские борцы вольного стиля завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, борцы греко-римского стиля - 5 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые награды, в женской борьбе - 1 золотую, 3 серебряных и 3 бронзовые медали. Российская сборная одержала победу в общекомандном зачете чемпионата Европы.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи стал первым официальным стартом Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с флагом и гимном.
Сергей Павлович - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Павлович проведет бой против Тейшейры на турнире UFC в Макао
13 марта, 09:38
 
