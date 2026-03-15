Морской биолог рассказал, что угрожает белькам в дикой природе

МУРМАНСК, 15 мар - РИА Новости. Изменение ледовой обстановки в северных морях может негативно сказаться на бельках, детенышах тюленей, поскольку они появляются на свет и первый месяц жизни проводят на льду, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией морских млекопитающих Мурманского морского биологического института РАН Александр Зайцев.

"Угрозу несет изменение ледовой обстановки, оно напрямую влияет на виды, которые тесно связаны со льдом. Например, гренландский тюлень рождается на льду в горле Белого моря в определенный сезон года. Соответственно, если происходят какие-то изменения во времени формирования льда или его таяния, то это может нести угрозы животным", - сказал ученый.

Он пояснил, что такие изменения не могут сиюминутно влиять на популяцию, но в долгосрочной перспективе способны сказаться негативно: животным придется искать другие места для рождения потомства, может сместиться и время рождения.

Как рассказал морской биолог, рождаются гренландские тюлени в период с конца зимы по начало весны, выкармливает их мама весной на протяжении примерно двух недель на том же льду, а затем уходит, оставляя детенышей. При этом бельки очень уязвимы.

"Тюлени не рождаются одномоментно, и когда лед начинает сходить раньше времени, животные, которых мама не успела откормить, могут погибнуть. Влияет изменение не только времени таяния, но и формирования льда: если животные пришли на размножение, а лед не сформировался, это может привести к сдвижению сроков родов. Пару лет назад был случай, когда самка гренландского тюленя родила в Кольском заливе", - пояснил ученый.