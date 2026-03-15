Рейтинг@Mail.ru
Морской биолог рассказал, что угрожает белькам в дикой природе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 15.03.2026 (обновлено: 12:07 15.03.2026)
Морской биолог рассказал, что угрожает белькам в дикой природе
Морской биолог рассказал, что угрожает белькам в дикой природе

Биолог Зайцев: изменение ледовой обстановки может навредить белькам и тюленям

Перейти в медиабанк
Детеныш серого тюленя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 15 мар - РИА Новости. Изменение ледовой обстановки в северных морях может негативно сказаться на бельках, детенышах тюленей, поскольку они появляются на свет и первый месяц жизни проводят на льду, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией морских млекопитающих Мурманского морского биологического института РАН Александр Зайцев.
"Угрозу несет изменение ледовой обстановки, оно напрямую влияет на виды, которые тесно связаны со льдом. Например, гренландский тюлень рождается на льду в горле Белого моря в определенный сезон года. Соответственно, если происходят какие-то изменения во времени формирования льда или его таяния, то это может нести угрозы животным", - сказал ученый.
Он пояснил, что такие изменения не могут сиюминутно влиять на популяцию, но в долгосрочной перспективе способны сказаться негативно: животным придется искать другие места для рождения потомства, может сместиться и время рождения.
Как рассказал морской биолог, рождаются гренландские тюлени в период с конца зимы по начало весны, выкармливает их мама весной на протяжении примерно двух недель на том же льду, а затем уходит, оставляя детенышей. При этом бельки очень уязвимы.
"Тюлени не рождаются одномоментно, и когда лед начинает сходить раньше времени, животные, которых мама не успела откормить, могут погибнуть. Влияет изменение не только времени таяния, но и формирования льда: если животные пришли на размножение, а лед не сформировался, это может привести к сдвижению сроков родов. Пару лет назад был случай, когда самка гренландского тюленя родила в Кольском заливе", - пояснил ученый.
Международный день защиты бельков отмечается ежегодно 15 марта по всему миру. Белек - новорожденный детеныш гренландского или каспийского тюленя, покрытый белоснежным мехом. Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала