17:37 15.03.2026 (обновлено: 18:51 15.03.2026)
Чешская лыжница отказалась от совместного фото с россиянкой на Паралимпиаде
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080812866_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_1d557c3b338eca0fa5be5beb791d7ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, россия, анастасия багиян, михаил дегтярев, паралимпийские игры
Италия, Россия, Анастасия Багиян, Михаил Дегтярев, Паралимпийские игры, Лыжные гонки
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным, завоевавшие золотые медали на дистанции гонки с раздельным стартом на 20 км свободным стилем в классе NS1 на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро.
Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным, завоевавшие золотые медали на дистанции гонки с раздельным стартом на 20 км свободным стилем в классе NS1 на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро.
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чешская лыжница Симона Бубеничкова и ведущий спортсмен Давид Шрутек отказались от совместного фото с россиянкой Анастасией Багиян и ее ведущим Сергеем Синякиным во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В воскресенье Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), завоевала свою третью золотую медаль в Италии, победив в гонке с раздельным стартом на 20 км. Бубенчикова показала второй результат, бронзу завоевала китаянка Ван Юэ. После исполнения гимна России на церемонии награждения чехи не встали рядом с Багиян и Синякиным во время общего фото призеров, а также отказались от совместного селфи с россиянами и китайцами.
Ранее от совместного селфи с Багиян и Синякиным после спринта отказались немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил у в Telegram-канале, что российская сторона обратилась в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой дать оценку случаям скандального поведения иностранных спортсменов по отношению к россиянам.
