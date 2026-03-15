Чешская лыжница отказалась от совместного фото с россиянкой на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чешская лыжница Симона Бубеничкова и ведущий спортсмен Давид Шрутек отказались от совместного фото с россиянкой Анастасией Багиян и ее ведущим Сергеем Синякиным во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.