Чешская лыжница отказалась от совместного фото с россиянкой на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чешская лыжница Симона Бубеничкова и ведущий спортсмен Давид Шрутек отказались от совместного фото с россиянкой Анастасией Багиян и ее ведущим Сергеем Синякиным во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В воскресенье Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), завоевала свою третью золотую медаль в Италии, победив в гонке с раздельным стартом на 20 км. Бубенчикова показала второй результат, бронзу завоевала китаянка Ван Юэ. После исполнения гимна России на церемонии награждения чехи не встали рядом с Багиян и Синякиным во время общего фото призеров, а также отказались от совместного селфи с россиянами и китайцами.
Ранее от совместного селфи с Багиян и Синякиным после спринта отказались немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил у в Telegram-канале, что российская сторона обратилась в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой дать оценку случаям скандального поведения иностранных спортсменов по отношению к россиянам.