Лыжница Багиян принесла России седьмое золото на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на Паралимпийских играх в Италии.

Багиян , выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Серебряную медаль завоевал чешка Симона Бубеничкова (отставание - 3 минуты 28,1 секунды), тройку призеров замкнула китаянка Ван Юэ (+4.59,6).

Багиян принесла сборной России седьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. В воскресенье Иван Голубков также одержал победу в гонке на 20 км с раздельным стартом. Всего в активе российской команды 11 медалей - семь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

Багиян 24 года. Спортсменка завоевала третье золото на Играх-2026 и в карьере. Ранее она стала первой в спринте классическим стилем и в гонке с раздельным стартом на 10 км "классикой". Багиян также является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.