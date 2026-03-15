Астроном рассказала о сложностях полета к Венере - РИА Новости, 15.03.2026
08:16 15.03.2026
Астроном рассказала о сложностях полета к Венере
Астроном рассказала о сложностях полета к Венере - РИА Новости, 15.03.2026
Астроном рассказала о сложностях полета к Венере
Большим препятствием в достижении поверхности Венеры является необходимость подбора правильного угла для вхождения в ее агрессивную атмосферу, иначе космический РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T08:16:00+03:00
2026-03-15T08:16:00+03:00
россия, луна, денис мантуров, российская академия наук
Россия, Луна, Денис Мантуров, Российская академия наук
Астроном рассказала о сложностях полета к Венере

Роменская: для полета на Венеру нужен верный угол вхождения в ее атмосферу

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Большим препятствием в достижении поверхности Венеры является необходимость подбора правильного угла для вхождения в ее агрессивную атмосферу, иначе космический аппарат может просто сгореть, рассказала РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во вторник заявил в интервью журналу "Разведчик", что первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни.
"Большое препятствие в достижении поверхности Венеры в том, что нужно очень аккуратно подбирать угол входа космического корабля в атмосферу планеты, чтобы он с нужной скоростью через нее прошел и совершил мягкую посадку. И не каждый космический аппарат смог это сделать", - рассказала Роменская.
По ее словам, угол входа спускаемого аппарата в атмосферу составляет минус 20 градусов плюс-минус один градус, если опираться расчеты Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН.
"Меньшее значение может привести к "отскакиванию" от атмосферы, большее значение может привести к сгоранию аппарата в атмосфере Венеры", - уточнила астроном.
По ее словам, было несколько попыток совершить мягкую посадку. Первая успешная мягкая посадка на Венеру была в 1970 году, ее совершила автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-7", 1970 год. Более ранние миссии были успешны лишь частично и рассчитаны на атмосферное давление, в разы меньшее, чем на Венере, отметила собеседница.
"Сам полет к этой планете может достигать 90 дней, может быть, 150 дней. Зависит от того, какая будет выбрана траектория полёта и сколько будет гравитационных манёвров, для того чтобы достигнуть нужной скорости и на нужной скорости войти в атмосферу. Космический аппарат может делать несколько витков вокруг самой планеты, чтобы убавить скорость и на более низкой скорости под нужным углом войти в атмосферу", - пояснила собеседница.
