Астроном рассказала о сложностях полета к Венере

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Большим препятствием в достижении поверхности Венеры является необходимость подбора правильного угла для вхождения в ее агрессивную атмосферу, иначе космический аппарат может просто сгореть, рассказала РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во вторник заявил в интервью журналу "Разведчик", что первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни.

"Большое препятствие в достижении поверхности Венеры в том, что нужно очень аккуратно подбирать угол входа космического корабля в атмосферу планеты, чтобы он с нужной скоростью через нее прошел и совершил мягкую посадку. И не каждый космический аппарат смог это сделать", - рассказала Роменская.

По ее словам, угол входа спускаемого аппарата в атмосферу составляет минус 20 градусов плюс-минус один градус, если опираться расчеты Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

"Меньшее значение может привести к "отскакиванию" от атмосферы, большее значение может привести к сгоранию аппарата в атмосфере Венеры", - уточнила астроном.

По ее словам, было несколько попыток совершить мягкую посадку. Первая успешная мягкая посадка на Венеру была в 1970 году, ее совершила автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-7", 1970 год. Более ранние миссии были успешны лишь частично и рассчитаны на атмосферное давление, в разы меньшее, чем на Венере, отметила собеседница.