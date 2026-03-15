https://ria.ru/20260315/alkaras-2080762845.html
Алькарас рассказал об удивлении от агрессивной игры Медведева
Алькарас рассказал об удивлении от агрессивной игры Медведева - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после поражения от Даниила Медведева заявил, что был удивлен уровнем тенниса россиянина и его агрессивной игрой. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T09:32:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183652_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_abf85f7748f383f0cdf5072b762f9df1.jpg
https://ria.ru/20260315/medvedev-2080760457.html
индиан-уэллс
атр
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183652_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c7997038e0d487d3a2b29a1d2df51639.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алькарас заявил, что никогда не видел, чтобы Медведев играл так агрессивно
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после поражения от Даниила Медведева заявил, что был удивлен уровнем тенниса россиянина и его агрессивной игрой.
В ночь на воскресенье по московскому времени Медведев
обыграл испанца со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в полуфинале турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе
. Для Алькараса
это поражение стало первым в 2026 году.
«
"Я должен отдать должное Даниилу. Думаю, он провел потрясающий матч. С начала встречи и до конца он играл невероятно. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы Даниил играл так. Он полностью заслужил сегодняшнюю победу. Он полностью заслужил пройти дальше и сыграть здесь в финале. Все, что я могу сказать, это просто поздравить его", - приводит слова Алькараса сайт
Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР
).
"Меня удивило, насколько агрессивно он играл все время. Я знал вначале, что он будет играть агрессивно, но то, как он это делал, меня очень удивило, потому что он не промахнулся ни разу или промахивался не так часто, как я ожидал. Так что это было непросто. Во втором сете я почувствовал себя намного лучше. Я понял, что мне нужно делать: мне придется страдать, и я смирился с этим. Я бы сказал, что именно поэтому второй сет был лучше", - добавил испанец.
Медведев является 11-й ракеткой мира. В ночь на понедельник 30-летний россиянин сыграет в финале "Мастерса" с идущим вторым в рейтинге АТР итальянцем Янником Синнером
.