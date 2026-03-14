Сын Семака дебютировал в Юношеской футбольной лиге за "Зенит"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сын главного тренера "Зенита" Сергея Семака Савва Семак дебютировал за петербургскую команду в Юношеской футбольной лиге среди игроков до 15 лет в матче второго тура против екатеринбургского "Урала".