Сын Семака дебютировал в Юношеской футбольной лиге за "Зенит" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
14:19 14.03.2026
Сын Семака дебютировал в Юношеской футбольной лиге за "Зенит"
Сын Семака дебютировал в Юношеской футбольной лиге за "Зенит"
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСергей Семак
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Сергей Семак. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сын главного тренера "Зенита" Сергея Семака Савва Семак дебютировал за петербургскую команду в Юношеской футбольной лиге среди игроков до 15 лет в матче второго тура против екатеринбургского "Урала".
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 7:1. Заявленный под 33-м номером 14-летний Семак вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.
Сергею Семаку 50 лет. В качестве игрока он становился чемпионом России в составе ЦСКА (2003), "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2010, сезон-2011/12). В качестве тренера Семак стал шестикратным чемпионом России вместе с "Зенитом" (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24).
