12:31 14.03.2026 (обновлено: 12:32 14.03.2026)
Миронов предложил ввести зарплату для мам
Миронов предложил ввести зарплату для мам
Партия "Справедливая Россия" предлагает ввести "зарплату для мам", законопроект о ежемесячной выплате для неработающих родителей будет повторно направлен в... РИА Новости, 14.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина | Женщина с коляской в парке "Братеевская набережная" в Москве
Женщина с коляской в парке Братеевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Женщина с коляской в парке "Братеевская набережная" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" предлагает ввести "зарплату для мам", законопроект о ежемесячной выплате для неработающих родителей будет повторно направлен в правительство РФ, сообщил РИА Новости лидер партии Сергей Миронов.
"Справедливая Россия" в субботу проводит в Москве "Форум молодых мам".
"Допустим, мама не может или не хочет работать, хочет посвящать свое время детям. И в этом случае государство должно поддержать. "Справедливая Россия" предлагает ввести "родительскую зарплату" или "зарплату для мам" - ежемесячную выплату для одного из родителей в семье, который не работает, занимается воспитанием детей", - сказал Миронов.
Согласно инициативе, выплату в размере прожиточного минимума смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов. При этом "родительские зарплаты" не должны отменять других пособий и льгот.
"С помощью нашего предложения можно решить проблему семейной бедности и дать мощный стимул рождаемости", - пояснил лидер партии.
По его словам, по замыслу инициаторов законопроекта, будущая мама, молодая мама будет уверена: даже если она не сможет работать, государство поможет, подставит плечо.
"Несколько лет назад мы направляли предложение о "родительской зарплате" в правительство, будем снова его вносить. На фоне падения рождаемости он особенно актуален", - добавил Миронов.
