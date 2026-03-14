Миронов предложил ввести зарплату для мам

Женщина с коляской в парке "Братеевская набережная" в Москве. Архивное фото

Женщина с коляской в парке "Братеевская набережная" в Москве

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" предлагает ввести "зарплату для мам", законопроект о ежемесячной выплате для неработающих родителей будет повторно направлен в правительство РФ, сообщил РИА Новости лидер партии Сергей Миронов.

"Допустим, мама не может или не хочет работать, хочет посвящать свое время детям. И в этом случае государство должно поддержать. "Справедливая Россия" предлагает ввести "родительскую зарплату" или "зарплату для мам" - ежемесячную выплату для одного из родителей в семье, который не работает, занимается воспитанием детей", - сказал Миронов

Согласно инициативе, выплату в размере прожиточного минимума смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов. При этом "родительские зарплаты" не должны отменять других пособий и льгот.

"С помощью нашего предложения можно решить проблему семейной бедности и дать мощный стимул рождаемости", - пояснил лидер партии.

По его словам, по замыслу инициаторов законопроекта, будущая мама, молодая мама будет уверена: даже если она не сможет работать, государство поможет, подставит плечо.