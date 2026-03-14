Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане волонтера рехаба осудили по делу о смерти пациента
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/volonter-2080721496.html
В Дагестане волонтера рехаба осудили по делу о смерти пациента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Дагестане волонтера рехаба осудили по делу о смерти пациента

В Дагестане волонтера рехаба приговорили к 7 годам за причинение смерти пациенту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Волонтер реабилитационного центра в дагестанском Каспийске приговорен к семи годам и четырем месяцам лишения свободы за причинение смерти пациенту, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
В реабилитационно-наркологическом центре "Аманат" в Каспийске 13 января 2025 года обнаружили тело мужчины 1987 года рождения без признаков жизни. Позже был задержан и арестован сотрудник учреждения, который, по данным следствия, избил пациента.
«

"Каспийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Левашинского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)… Суд назначил ему наказание в виде семи лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного 2 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда.
Установлено, что подсудимый работал на общественных началах в реабилитационном центре "Аманат". В январе 2025 года он связал пациента наволочками и избил его ногами. Позднее потерпевший скончался.
Отмечается, что в суде подсудимый вину признал. При этом заявил, что у него не было прямого или косвенного умысла причинить вред потерпевшему, а физическую силу применил, чтобы прекратить его агрессивные действия.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала