В Дагестане волонтера рехаба осудили по делу о смерти пациента

МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Волонтер реабилитационного центра в дагестанском Каспийске приговорен к семи годам и четырем месяцам лишения свободы за причинение смерти пациенту, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

В реабилитационно-наркологическом центре "Аманат" в Каспийске 13 января 2025 года обнаружили тело мужчины 1987 года рождения без признаков жизни. Позже был задержан и арестован сотрудник учреждения, который, по данным следствия, избил пациента.

« "Каспийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Левашинского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)… Суд назначил ему наказание в виде семи лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного 2 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда.

Установлено, что подсудимый работал на общественных началах в реабилитационном центре "Аманат". В январе 2025 года он связал пациента наволочками и избил его ногами. Позднее потерпевший скончался.