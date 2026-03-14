Волков рассказал об отношении к Большунову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Волков в интервью РИА Новости рассказал, что хорошо относится к трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, несмотря на то, что тот игнорирует его попытки поздороваться.

Ранее Большунов в эфире "России 24" сказал, что в начале сезона его лыжи ехали "не так, как нужно". По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что внутри сборной против него есть заговор и во внутренних турнирах у кого-то "на эти гонки ставки очень большие".

"Я могу сказать только, что несколько раз пытался с ним поздороваться, но не получил ответа, поэтому потом просто перестал это делать. Но это не значит, что у меня к нему какое-то плохое отношение. Я считаю его великим спортсменом", - сказал Волков.