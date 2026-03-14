18:02 14.03.2026 (обновлено: 18:11 14.03.2026)
Рожков рассказал, что помогло Ворончихиной победить на Паралимпиаде
Рожков: умение бороться до конца стало залогом успеха победы Ворончихиной

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 14 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил журналистам, что умение бороться до конца стало залогом успеха российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпиаде в Италии.
В субботу Ворончихина, выступающая в классе LW6/8-2 (поражение части руки), одержала победу в слаломе и завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии. После первой попытки лидировала шведка Эбба Оршё, которая во втором заезде ошиблась при прохождении виража и сошла с дистанции.
В Госдуме оценили победу Ворончихиной на Паралимпиаде
"Своих спортсменов мы учим бороться, соревноваться до самого конца. Именно это и стало сегодня залогом успеха Варвары. Непонятно, как бы это все сегодня могло закончиться. Шведка, думаю, могла еще побороться. Но, имея огромное преимущество, вдруг перестала это делать", - заявил Рожков.
Ранее 23-летняя россиянка победила в супергиганте, а также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Всего в активе сборной России пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
"Варя - молодец, реализовала здесь весь свой потенциал, и мы за нее очень рады. Завтра болеем за Алексея Бугаева, но на этом их работа не заканчивается. Времени на отдых даже после Игр у них не будет: вернутся, несколько дней в Москве и снова в бой, подтверждать свой класс на чемпионате России на Сахалине", - добавил Рожков.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Ворончихина посвятила победу в слаломе тренерскому штабу
