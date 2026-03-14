Тренер детской команды проиграл в казино деньги, собранные на соревнования
14:15 14.03.2026
Тренер детской команды проиграл в казино деньги, собранные на соревнования
Тренер детской футбольной команды "Факел" из Курска Евгений Гавришев признал вину в хищении денег у родителей юных футболистов.
Тренер детской команды проиграл в казино 843 тыс рублей, собранные на турнир

© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской областиЕвгений Гавришев
© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тренер детской футбольной команды "Факел" из Курска Евгений Гавришев признал вину в хищении денег у родителей юных футболистов.
По версии следствия, тренер собрал деньги с родителей, чтобы организовать поездку в Кисловодск для 33 воспитанников. За несколько дней до планируемого отъезда он сообщил, что сборы переносятся на другие даты, а на просьбу родителей вернуть деньги ответил отказом.
Следствие установило, что большую часть из собранных 843 тысяч рублей Гавришев проиграл в онлайн-казино. По части 3 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") тренеру может грозить до шести лет лишения свободы.
В ходе заседания Ленинского районного суда в Курске Гавришев полностью признал свою вину. Следующее заседание назначено на 16 марта.
