00:07 14.03.2026 (обновлено: 01:24 14.03.2026)
Трамп хочет увидеть бой между Джейком Полом и Хабибом
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил желание увидеть бой между блогером Джейком Полом и российским непобежденным бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
В ходе интервью с Трампом, которое опубликовано на странице Пола в социальной сети X, блогер допустил, что может попробовать себя в смешанных единоборствах (MMA), и спросил у президента, кого тот хотел бы видеть его соперником.
«
"Возможно, Хабиб. Как насчет Хабиба?" - сказал Трамп.
"Я готов", - иронично ответил Пол.
Полу 29 лет, на его счету 12 побед и два поражения в профессиональном боксе. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. Поражения американец потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года и Энтони Джошуа в декабре 2025-го.
Нурмагомедову 37 лет. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула UFC. После этого Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.
Дональд Трамп и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
UFC "подставил" Трампа: фанатов и звезд ММА корежит от турнира в Белом доме
13 марта, 07:35
 
