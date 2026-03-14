Трамп хочет увидеть бой между Джейком Полом и Хабибом

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил желание увидеть бой между блогером Джейком Полом и российским непобежденным бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
"Возможно, Хабиб. Как насчет Хабиба?" - сказал Трамп.
"Я готов", - иронично ответил Пол.
Полу 29 лет, на его счету 12 побед и два поражения в профессиональном боксе. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. Поражения американец потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года и Энтони Джошуа в декабре 2025-го.
Нурмагомедову 37 лет. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула UFC. После этого Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.