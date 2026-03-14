США получат десять миллиардов долларов за сделку по TikTok, пишут СМИ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа получит от американских инвесторов 10 миллиардов долларов за сделку по передаче им соцсети TikTok, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация Трампа получит от инвесторов около 10 миллиардов долларов в рамках недавно завершенной сделки по приобретению контроля над американским бизнесом TikTok, что станет для нее значительной прибылью за сохранение популярного приложения для социальных сетей в Америке", - говорится в статье издания.

Газета отмечает, что выплаты произведут в рамках самой сделки по передаче контроля американским инвесторам, список которых включает корпорацию Oracle и инвестиционную фирму Silver Lake, а также компанию MGX из ОАЭ

Издание добавляет, что получающий контроль над соцсетью американский консорциум будет обязан делиться прибылью с ее разработчиком ByteDance.

По данным источников газеты, инвесторы выплатили минфину США 2,5 миллиарда долларов во время заключения сделки в январе, а серия оставшихся перечислений доведет сумму до 10 миллиардов.