Рейтинг@Mail.ru
В России примут меры для стимулирования проектов в сфере техсуверенитета - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/tekhsuverenitet-2080644267.html
В России примут меры для стимулирования проектов в сфере техсуверенитета
В России примут меры для стимулирования проектов в сфере техсуверенитета - РИА Новости, 14.03.2026
В России примут меры для стимулирования проектов в сфере техсуверенитета
Власти РФ разработают новый механизм налогового стимулирования расходов компаний на проекты по достижению технологической независимости, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T11:15:00+03:00
2026-03-14T11:15:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787993167_0:0:2456:1381_1920x0_80_0_0_8449a346b89836de5e97da9c68323b21.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775838737_0:0:2072:1555_1920x0_80_0_0_01a46e314a8213ae65ab68c741f22d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России примут меры для стимулирования проектов в сфере техсуверенитета

Кабмин разработает механизм стимулирования проектов в сфере техсуверенитета

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти РФ разработают новый механизм налогового стимулирования расходов компаний на проекты по достижению технологической независимости, говорится в сообщении российского кабмина.
Кабмин ранее в субботу сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.
"Предстоит подготовить предложения по новому механизму налогового стимулирования расходов компаний на проекты по достижению технологической независимости, позволяющему учитывать эти расходы при определении размера налога на прибыль организаций с повышающим коэффициентом", - говорится в сообщении.
Сделать это необходимо не позднее 19 августа, ответственные - Минэкономразвития, Минфин, Минобрнауки, Минпромторг, ФНС и Роспатент при участии Российской академии наук и комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство".
Кроме того, им также поручено не позднее указанного срока представить в правительство предложения по совершенствованию администрирования применения льготы по налогу на прибыль организаций при расходах на НИОКР.
Отмечается, что речь идёт о возможности предоставления права списания расходов на НИОКР в периоде их осуществления с последующей возможностью применения к ним повышающих коэффициентов, корректировке порядка использования резерва предстоящих расходов на НИОКР и увеличении срока и размера такого резервирования.
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала