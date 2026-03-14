В России примут меры для стимулирования проектов в сфере техсуверенитета

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти РФ разработают новый механизм налогового стимулирования расходов компаний на проекты по достижению технологической независимости, говорится в сообщении российского кабмина.

Кабмин ранее в субботу сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

"Предстоит подготовить предложения по новому механизму налогового стимулирования расходов компаний на проекты по достижению технологической независимости, позволяющему учитывать эти расходы при определении размера налога на прибыль организаций с повышающим коэффициентом", - говорится в сообщении.

Кроме того, им также поручено не позднее указанного срока представить в правительство предложения по совершенствованию администрирования применения льготы по налогу на прибыль организаций при расходах на НИОКР.