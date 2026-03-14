Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 14.03.2026 (обновлено: 03:29 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/shkola-2080609554.html
Общественники предложили ввести в школах уроки о паралимпийцах
общество
италия
россия
сочи
госдума рф
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079146233_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_9571a60cc085e63126bbc2e7a4ccff30.jpg
https://ria.ru/20260312/paralimpiets-2080192365.html
https://ria.ru/20251023/paralimpiytsy-2050207398.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079146233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2851872d1d9149a5e94facf1ea7747d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Юрист Курбаков предложил ввести в школах обязательные уроки о паралимпийцах

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Церемония открытия Паралимпиады - 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Межрегиональная общественная организация "Отцы рядом" направила в Государственную думу предложение ввести в образовательную систему обязательные уроки и лекции о паралимпийском движении, сообщил РИА Новости председатель организации, политик, юрист Иван Курбаков.
Команда организации "Отцы рядом" разработала несколько социальных инициатив, которые нацелены на поддержку и увековечивание заслуг российских паралимпийцев. Представители организации направили обращения в комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а также в Паралимпийский комитет России.
Дмитрий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Умирал, глядя на серое небо": откровенное интервью героя-паралимпийца
12 марта, 12:40
"Введение в образовательную систему обязательных уроков и лекций о паралимпийском движении: в рамках программ по патриотическому воспитанию и формированию инклюзивного общества подготовить и внедрить в школьные и вузовские программы лекции, семинары и интерактивные занятия, посвященные достижениям российских паралимпийцев", - рассказал агентству Курбаков.
Председатель организации уточнил, что занятия могут посвятить их историям, преодолению трудностей и значению для национальной гордости.
Курбаков также предложил создать программу "Паралимпийский наставник" для поддержки молодых спортсменов с ограниченными возможностями.
"В рамках этой программы опытные паралимпийцы станут наставниками для начинающих спортсменов, делясь знаниями, опытом и мотивацией. Это будет способствовать системному развитию паралимпийского спорта и сохранению культуры преодоления трудностей", - сказал политик.
Российские паралимпийцы завоевали четыре золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии. Паралимпиада в Италии стала первой после Игр в Сочи в 2014 году, на которой российские паралимпийцы выступают с национальной символикой под флагом своей страны.
Фотография Алексея Филиппова из серии Воля к победе (Will to Win) - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Вернули флаг России, но оставили без Игр: издевательство над паралимпийцами
23 октября 2025, 20:35
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала