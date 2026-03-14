Общественники предложили ввести в школах уроки о паралимпийцах

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Межрегиональная общественная организация "Отцы рядом" направила в Государственную думу предложение ввести в образовательную систему обязательные уроки и лекции о паралимпийском движении, сообщил РИА Новости председатель организации, политик, юрист Иван Курбаков.

Команда организации "Отцы рядом" разработала несколько социальных инициатив, которые нацелены на поддержку и увековечивание заслуг российских паралимпийцев. Представители организации направили обращения в комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а также в Паралимпийский комитет России

"Введение в образовательную систему обязательных уроков и лекций о паралимпийском движении: в рамках программ по патриотическому воспитанию и формированию инклюзивного общества подготовить и внедрить в школьные и вузовские программы лекции, семинары и интерактивные занятия, посвященные достижениям российских паралимпийцев", - рассказал агентству Курбаков.

Председатель организации уточнил, что занятия могут посвятить их историям, преодолению трудностей и значению для национальной гордости.

Курбаков также предложил создать программу "Паралимпийский наставник" для поддержки молодых спортсменов с ограниченными возможностями.

"В рамках этой программы опытные паралимпийцы станут наставниками для начинающих спортсменов, делясь знаниями, опытом и мотивацией. Это будет способствовать системному развитию паралимпийского спорта и сохранению культуры преодоления трудностей", - сказал политик.