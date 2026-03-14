Подразделения "Севера" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли свыше 225 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Новая Сечь и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Волчанские Хутора и Верхний Салтов Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
