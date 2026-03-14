В Москве прошел спортивный праздник "Всей семьей за здоровьем!"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московская федерация профсоюзов сообщила РИА Новости, что около 500 столичных семей приняли участие в спортивном празднике "Всей семьей за здоровьем", на котором профсоюзы выступали организаторами.

« "В Олимпийском центре имени братьев Знаменских прошел спортивный праздник "Всей семьей за здоровьем!". В соревнованиях, организованных Московской федерацией профсоюзов , приняли участие почти 500 семей", - говорится в сообщении

Уточняется, что мероприятие открыли председатель Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов, заместители председателя Наталья Свиридова и Павел Лаптев, а также лидеры отраслевых профсоюзов города.

Так, семейным командам из двух и трех человек предстояло преодолеть полосу препятствий, пройти дистанции с надувными скалодромами и лабиринтами, поучаствовать в эстафетах с обручами.

"В этом (2026 - ред.) году на старт профсоюзных соревнований "Всей семьей за здоровьем!" вышло порядка 2 тысяч человек. Для участников мы подготовили обновленную спортивно-развлекательную программу. На семи площадках с препятствиями родители и дети от пяти до 12 лет проходили испытания на скорость, ловкость и меткость. За победу боролись команды педагогов и врачей, работников метрополитена и автотранспорта, специалистов агропромышленного комплекса столицы и других отраслей", - сказала Свиридова, чьи слова приводятся в сообщении федерации.

Согласно сообщению, для гостей праздника развернули развлекательную программу с выступлениями ходулистов и аниматоров, с мастер-классами по аквагриму и твистингу, рисованию и игре в шахматы.