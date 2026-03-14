Редкое появление девятиметровой "рыбы Судного дня" встревожило ученых

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Сразу двух редких глубоководных "рыб Судного дня", выбросило на берег мексиканского курорта. Именно это водное позвоночное моряки считают предвестником глобальных катастроф. И на это есть свои причины.

"Как в фантастическом фильме"

Уникальный случай выпал отдыхающим на пляже в мексиканском Кабо-Сан-Лукас. Моника Питтенджер и ее сестра Кэти были на пляже, заметили двух странных рыб, выброшенных на берег. Оба существа длиной около 9 метров были еще живы и извивались на песчаном берегу, словно длинная мерцающая лента.

"Я не поверила своим глазам. Это было как в фантастическом фильме. Я никогда раньше такого не видела. Помню, как подумала: неужели это правда?" — рассказывала Моника.

Девушка отметила , что ее сестра Кэти "просто не выносит, когда кому-то больно", поэтому бросилась помогать рыбам. К ней сразу же присоединилась маленькая девочка, а затем и другие отдыхающие. В родной стихии обитатели морских глубин снова начали плавать и вскоре исчезли из виду.

"Судя по тому, что мы узнали, вероятность увидеть двух таких птиц — один шанс на миллиард", — объяснила Питтенджер.

Девушкам действительно выпал редчайший шанс, обнаруженный туристками "сельдяной король" обитает на глубине, и его очень редко можно увидеть на поверхности, а встреча с ним по поверьям не сулит ничего хорошего.

Настоящий морской змей

У этой рыбы несколько имен: сельдяной король, или обыкновенная ремень-рыба, или ремнетел.

© Фото : Tony Cheesman Сельдяной король, обнаруженный на пляже в австралийской Тасмании © Фото : Tony Cheesman Сельдяной король, обнаруженный на пляже в австралийской Тасмании

"Королем" рыбу прозвали норвежские рыбаки. Ее замечали в косяках сельди и отличали благодаря "короне" на голове, образованной удлиненными первыми лучами спинного плавника.

Рыба действительно обладает весьма примечательной внешностью. Тело лентовидной формы обычно составляет три метра в длину, но есть и особи, достигающие намного больших размеров.

У сельдяного короля очень интересная манера плавать: головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. А все потому, что у рыбы нет плавательного пузыря.

Считается, что встречи моряков с гигантскими сельдяными королями в старину стали одной из основ мифа о морском змее.

Предвестник катастроф

Есть у сельдяного короля и неофициальное название — "рыба Судного Дня". Дело в том, что в ряде стран люди верят, что появление сельдяного короля сулит серьезные природные катаклизмы.

Двенадцатого февраля 2017 года на Филиппинах за день до страшного землетрясения магнитудой 6,7 нашли на берегу двух сельдяных королей.

Сразу 20 особей выбросились на берег перед землетрясением магнитудой 9,0 и смертоносным цунами 11 марта 2011 года в регионе Тохоку на северо-востоке Японии. Эта страшная трагедия унесла жизни более 19 тысяч человек и вошла в историю как "Великое землетрясение".

Вызывает опасения

Существует даже предположение, что рыба чувствует малейшие колебания земной коры, в результате чего поднимается из морских глубин на поверхность.

Однако научного доказательства того, что "рыба Судного дня" предвещает какие бедствия, нет. Сельдяного короля часто видят рядом с берегом безо всяких катастрофических последствий.

Тем не менее известие о появлении сразу двух "рыб Судного дня" на фоне обострившейся международной обстановки на Ближнем Востоке вызывают у некоторых определенные опасения.