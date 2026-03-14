Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/ryba-2080480158.html
Редкое появление девятиметровой "рыбы Судного дня" встревожило ученых
Редкое появление девятиметровой "рыбы Судного дня" встревожило ученых
Сразу двух редких глубоководных "рыб Судного дня", выбросило на берег мексиканского курорта. Именно это водное позвоночное моряки считают предвестником... РИА Новости, 14.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/84/1557298464_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_4e443ee6bcb7a962a3431b9c6f4c2919.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/84/1557298464_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_5220cfa3aab0178532eb7f6899d69845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Редкое появление девятиметровой "рыбы Судного дня" встревожило ученых

CC BY 3.0 / Katia Cao / Сельдяной король
Сельдяной король
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Сразу двух редких глубоководных "рыб Судного дня", выбросило на берег мексиканского курорта. Именно это водное позвоночное моряки считают предвестником глобальных катастроф. И на это есть свои причины.

"Как в фантастическом фильме"

Уникальный случай выпал отдыхающим на пляже в мексиканском Кабо-Сан-Лукас. Моника Питтенджер и ее сестра Кэти были на пляже, заметили двух странных рыб, выброшенных на берег. Оба существа длиной около 9 метров были еще живы и извивались на песчаном берегу, словно длинная мерцающая лента.
"Я не поверила своим глазам. Это было как в фантастическом фильме. Я никогда раньше такого не видела. Помню, как подумала: неужели это правда?" — рассказывала Моника.
Девушка отметила, что ее сестра Кэти "просто не выносит, когда кому-то больно", поэтому бросилась помогать рыбам. К ней сразу же присоединилась маленькая девочка, а затем и другие отдыхающие. В родной стихии обитатели морских глубин снова начали плавать и вскоре исчезли из виду.
"Судя по тому, что мы узнали, вероятность увидеть двух таких птиц — один шанс на миллиард", — объяснила Питтенджер.
Девушкам действительно выпал редчайший шанс, обнаруженный туристками "сельдяной король" обитает на глубине, и его очень редко можно увидеть на поверхности, а встреча с ним по поверьям не сулит ничего хорошего.

Настоящий морской змей

У этой рыбы несколько имен: сельдяной король, или обыкновенная ремень-рыба, или ремнетел.
© Фото : Tony CheesmanСельдяной король, обнаруженный на пляже в австралийской Тасмании
Сельдяной король, обнаруженный на пляже в австралийской Тасмании
"Королем" рыбу прозвали норвежские рыбаки. Ее замечали в косяках сельди и отличали благодаря "короне" на голове, образованной удлиненными первыми лучами спинного плавника.
Рыба действительно обладает весьма примечательной внешностью. Тело лентовидной формы обычно составляет три метра в длину, но есть и особи, достигающие намного больших размеров.
У сельдяного короля очень интересная манера плавать: головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. А все потому, что у рыбы нет плавательного пузыря.
Считается, что встречи моряков с гигантскими сельдяными королями в старину стали одной из основ мифа о морском змее.

Предвестник катастроф

Есть у сельдяного короля и неофициальное название — "рыба Судного Дня". Дело в том, что в ряде стран люди верят, что появление сельдяного короля сулит серьезные природные катаклизмы.
Двенадцатого февраля 2017 года на Филиппинах за день до страшного землетрясения магнитудой 6,7 нашли на берегу двух сельдяных королей.
Сразу 20 особей выбросились на берег перед землетрясением магнитудой 9,0 и смертоносным цунами 11 марта 2011 года в регионе Тохоку на северо-востоке Японии. Эта страшная трагедия унесла жизни более 19 тысяч человек и вошла в историю как "Великое землетрясение".
Последствия землетрясения в Японии

Вызывает опасения

Существует даже предположение, что рыба чувствует малейшие колебания земной коры, в результате чего поднимается из морских глубин на поверхность.
Однако научного доказательства того, что "рыба Судного дня" предвещает какие бедствия, нет. Сельдяного короля часто видят рядом с берегом безо всяких катастрофических последствий.
Тем не менее известие о появлении сразу двух "рыб Судного дня" на фоне обострившейся международной обстановки на Ближнем Востоке вызывают у некоторых определенные опасения.
Остается надеяться, что рыба не оправдает своего жутковатого титула.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала