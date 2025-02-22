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Плохая примета подтверждается: найден живой предвестник Судного дня - РИА Новости, 22.02.2025
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Наука
 
08:00 22.02.2025 (обновлено: 08:04 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/seld-2000852499.html
Плохая примета подтверждается: найден живой предвестник Судного дня
Плохая примета подтверждается: найден живой предвестник Судного дня - РИА Новости, 22.02.2025
Плохая примета подтверждается: найден живой предвестник Судного дня
Очевидцы запечатлели на мексиканском побережье Тихого океана очень редкое явление: на берег выбросился сельдяной король, которого еще называют рыбой Судного... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:00:00+03:00
2025-02-22T08:04:00+03:00
наука
россия
япония
тихий океан
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Очевидцы запечатлели на мексиканском побережье Тихого океана очень редкое явление: на берег выбросился сельдяной король, которого еще называют рыбой Судного дня. Именно это водное позвоночное моряки считают предвестником глобальных катастроф. И неспроста.Змей из глубин океанаУ этой рыбы много имен: сельдяной король, или обыкновенная ремень-рыба, или ремнетел. Относится к виду лучеперых рыб семейства ремнетелых отряда опахообразных. Полуглубоководного обитателя можно встретить в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.Впервые вид научно описал в 1772-м норвежский зоолог Петер Асканиус по двум экземплярам, выброшенным на побережье Глесвера в 1765 и 1769 годах.Рыба обладает примечательной внешностью. Тело лентовидной формы, обычно длина составляет три метра, но есть короли, достигающие намного больших размеров.Самый крупный официально зарегистрированный экземпляр был 11 метров, а максимальная зарегистрированная масса — 272 килограмма.Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из живущих в настоящий момент костных рыб.У него очень интересная манера плавать: головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. А все потому, что у сельдяного короля нет плавательного пузыря.Считается, что встречи моряков с гигантскими сельдяными королями в стародавние времена стали одной из основ мифа о морском змее.Промысловой ценности рыба не представляет. Однако ее ловят в спортивных целях.Почему "король"?Так рыбу прозвали норвежские рыбаки. Ее замечали в косяках сельди и отличали благодаря "короне" на голове, образованной удлиненными первыми лучами спинного плавника.Спинной плавник короля насчитывает до 300-400 мягких лучей, из которых 10-15 передних сильно удлинены, снабжены перепончатыми расширениями на вершинах.Почему предвестник катастроф?В некоторых странах люди верят, что появление сельдяного короля сулит серьезные природные катаклизмы.Поэтому его и прозвали рыбой Судного дня. Несколько фактов говорят в пользу этого поверья.Двенадцатого февраля 2017 года на Филиппинах за день до страшного землетрясения магнитудой 6,7 нашли на берегу двух сельдяных королей. Сразу 20 особей выбросились на берег перед землетрясением магнитудой 9,0 и смертоносным цунами 11 марта 2011 года в регионе Тохоку на северо-востоке Японии. Эта страшная трагедия унесла жизни более 19 тысяч человек и вошла в историю как "Великое землетрясение Восточной Японии".Неудивительно, что в Японии к сельдяному королю особо почтительное отношение. Его здесь называют Ryugu (или Tsukai) — "посланник из дворца короля драконов".Существует даже гипотеза, что рыба чувствует малейшие колебания земной коры, в результате чего поднимается из морских глубин на поверхность.Однако научного доказательства того, что "рыба Судного дня" оправдывает свое прозвище, нет. Сельдяного короля часто видят рядом с берегом безо всяких катастрофических последствий.Путешествие в РоссиюЗаплывал сельдяной король и в наши края. В августе 2019-го его видели в бухте Рейд Паллада недалеко от поселка Хасан в Приморском крае. До этого он никогда в России не встречался.Рыбу поймали, сфотографировались вместе ней и выпустили обратно в море — подальше от отдыхающих, которые опасались, что животное может быть ядовитым.Никакими катаклизмами или катастрофами путешествие сельдяного короля в Россию не закончилось.Пока непонятно, к каким последствиям приведет находка на берегах Мексики. Возможно, пора лишить сельдяного короля титула рыбы Судного дня.
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россия, япония, тихий океан
Наука, Россия, Япония, Тихий океан

Плохая примета подтверждается: найден живой предвестник Судного дня

© Getty Images / Eric Broder Van DykeСельдяной король на побережье
Сельдяной король на побережье - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Getty Images / Eric Broder Van Dyke
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Очевидцы запечатлели на мексиканском побережье Тихого океана очень редкое явление: на берег выбросился сельдяной король, которого еще называют рыбой Судного дня. Именно это водное позвоночное моряки считают предвестником глобальных катастроф. И неспроста.

Змей из глубин океана

У этой рыбы много имен: сельдяной король, или обыкновенная ремень-рыба, или ремнетел. Относится к виду лучеперых рыб семейства ремнетелых отряда опахообразных. Полуглубоководного обитателя можно встретить в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Впервые вид научно описал в 1772-м норвежский зоолог Петер Асканиус по двум экземплярам, выброшенным на побережье Глесвера в 1765 и 1769 годах.
Рыба обладает примечательной внешностью. Тело лентовидной формы, обычно длина составляет три метра, но есть короли, достигающие намного больших размеров.
© Getty Images / Albany Times Union/Hearst NewspapersГолова сельдяного короля
Голова сельдяного короля - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / Albany Times Union/Hearst Newspapers
Голова сельдяного короля
Самый крупный официально зарегистрированный экземпляр был 11 метров, а максимальная зарегистрированная масса — 272 килограмма.
Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из живущих в настоящий момент костных рыб.
У него очень интересная манера плавать: головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. А все потому, что у сельдяного короля нет плавательного пузыря.
Считается, что встречи моряков с гигантскими сельдяными королями в стародавние времена стали одной из основ мифа о морском змее.
Промысловой ценности рыба не представляет. Однако ее ловят в спортивных целях.

Почему "король"?

Так рыбу прозвали норвежские рыбаки. Ее замечали в косяках сельди и отличали благодаря "короне" на голове, образованной удлиненными первыми лучами спинного плавника.
© picture allianceМодель сельдяного короля в музее
Модель сельдяного короля в музее - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© picture alliance
Модель сельдяного короля в музее
Спинной плавник короля насчитывает до 300-400 мягких лучей, из которых 10-15 передних сильно удлинены, снабжены перепончатыми расширениями на вершинах.

Почему предвестник катастроф?

В некоторых странах люди верят, что появление сельдяного короля сулит серьезные природные катаклизмы.
Поэтому его и прозвали рыбой Судного дня. Несколько фактов говорят в пользу этого поверья.
Двенадцатого февраля 2017 года на Филиппинах за день до страшного землетрясения магнитудой 6,7 нашли на берегу двух сельдяных королей.
Сразу 20 особей выбросились на берег перед землетрясением магнитудой 9,0 и смертоносным цунами 11 марта 2011 года в регионе Тохоку на северо-востоке Японии. Эта страшная трагедия унесла жизни более 19 тысяч человек и вошла в историю как "Великое землетрясение Восточной Японии".
© AP Photo / Wally SantanaПоследствие землетрясения в Японии, 2011
Последствие землетрясения в Японии в 2011 году - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Wally Santana
Последствие землетрясения в Японии, 2011
Неудивительно, что в Японии к сельдяному королю особо почтительное отношение. Его здесь называют Ryugu (или Tsukai) — "посланник из дворца короля драконов".
Существует даже гипотеза, что рыба чувствует малейшие колебания земной коры, в результате чего поднимается из морских глубин на поверхность.
Однако научного доказательства того, что "рыба Судного дня" оправдывает свое прозвище, нет. Сельдяного короля часто видят рядом с берегом безо всяких катастрофических последствий.

Путешествие в Россию

Заплывал сельдяной король и в наши края. В августе 2019-го его видели в бухте Рейд Паллада недалеко от поселка Хасан в Приморском крае. До этого он никогда в России не встречался.
CC BY-SA 4.0 / Романвер / Побережье бух. Рейд Паллада. Вид с косы НазимоваБухта Рейд Паллада
Бухта Рейд Паллада - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Романвер / Побережье бух. Рейд Паллада. Вид с косы Назимова
Бухта Рейд Паллада
Рыбу поймали, сфотографировались вместе ней и выпустили обратно в море — подальше от отдыхающих, которые опасались, что животное может быть ядовитым.
Никакими катаклизмами или катастрофами путешествие сельдяного короля в Россию не закончилось.
Пока непонятно, к каким последствиям приведет находка на берегах Мексики. Возможно, пора лишить сельдяного короля титула рыбы Судного дня.
 
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