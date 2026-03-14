В Госдуме предложили обязать производителей газировки сообщать о вреде

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили обязать производителей сладких газированных напитков сообщать о вреде их избыточного потребления в рекламе.

Соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму в понедельник. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

"Реклама сахаросодержащих напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления", - говорится в тексте законопроекта.

Законопроектом предлагается установить продолжительность такого предупреждения в радиопрограммах не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд и не менее 7% площади кадра, в рекламе других типов - не менее чем 7% рекламной площади.

Документом также предлагается запретить утверждения в рекламе сахаросодержащих напитков о том, что их употребление способствует улучшению физического или эмоционального состояния, а также утверждения об их полезности или безвредности для здоровья человека.

"Реклама сахаросодержащих напитков не должна содержать упоминание о том, что употребление сахаросодержащих напитков является одним из способов утоления жажды; (не должна - ред.) обращаться к несовершеннолетним", - отмечается в тексте законопроекта.

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что чрезмерное употребление сахара может привести к ожирению, развитию диабета и других заболеваний. Кроме того, он напомнил, что Россия находится на 62-м месте в мире по количеству потребляемого сахара, а более 64% её граждан имеют избыточный вес.