13:53 14.03.2026
Синякин назвал отношения между участниками Паралимпиады дружелюбными
Синякин назвал отношения между участниками Паралимпиады дружелюбными

Синякин: на Паралимпиаде нет давления из-за соперничества с украинцами

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным на дистанции гонки с раздельным стартом на 10 км среди женщин в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения) на XIV зимних Паралимпийских играх
Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным на дистанции гонки с раздельным стартом на 10 км среди женщин в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения) на XIV зимних Паралимпийских играх
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 14 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Ведущий российской лыжницы Анастасии Багиян Сергей Синякин заявил журналистам, что на Паралимпиаде в Италии нет никакого давления из-за соперничества с украинскими спортсменами, а между атлетами присутствует уважительное отношение.
В субботу Багиян и Синякин стали шестыми в смешанной эстафете на Паралимпиаде в Италии, сборная Украины заняла второе место.
Алексей Бугаев - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
"Посвящаю медаль русскому народу": у России новая награда Паралимпиады
13 марта, 18:40
"Нет никакого давления. Мы относимся к спортсменам так же уважительно, как к любому человеку из любой страны. Все спортсмены молодцы. У нас у всех дружелюбные отношения", - сказал Синякин.
Синякин отметил, что ограниченная заявка россиян на Игры сказалась на шансах команды в эстафете. Сборная России была представлена двумя спортсменами, в то время как в составах остальных команд было по четыре лыжника.
"Конечно, влияет, сколько человек стартует, потому что когда ты бежишь уже второй круг - народ только стартовал, свеженький. Плюс с Настей на этапе бежал мужчина, который выиграл Паралимпиаду по зрению B3. Здесь ведь нет никаких коэффициентов, все бегут по чистому времени, поэтому шансов побороться не было изначально. Прокатились, попытались, попробовали, не получилось. Ничего страшного, едем дальше. Сожалений, что участвовали, нет", - добавил он.
Багиян отметила, что во второй половине гонки они перестали бороться за медали. "Как сказал Сергей, на втором этапе, посмотрев на ситуацию, просто докатились. Не захлестнулись", - сказала она.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Бугаев рассказал, когда будет доволен результатом на Паралимпиаде
13 марта, 17:33
 
