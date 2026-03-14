Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Тревор Мур (4-я минута), Анже Копитар (14) и Адриан Кемпе (19). В составе соперника шайбы забросил Эмиль Хейнеман (31, 44).
30:46 • Эмиль Хейнеман
43:38 • Эмиль Хейнеман
(Matthew Schaefer, Бо Хорват)
03:33 • Тревор Мур
13:07 • Анже Копитар
18:28 • Адриан Кемпе
Голевой передачей отметился российский нападающий "Кингз" Артемий Панарин. Теперь на его счету в текущем сезоне 66 очков (21 гол + 45 передач) в 61 матче. Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 24 броска по воротам.
"Лос-Анджелес" с 69 очками занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Айлендерс" (79 очков) идут третьими в Столичном дивизионе.
Передача российского нападающего Василия Подколзина не спасла "Эдмонтон Ойлерз" от гостевого поражения в овертайме гостевого матча против "Сент-Луис Блюз" (2:3).
13 марта, 15:22