Рейтинг@Mail.ru
Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:12 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/panarin-2080624293.html
Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ
Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ
"Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T08:12:00+03:00
2026-03-14T08:12:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
тревор мур
анже копитар
лос-анджелес кингз
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076796318_0:188:1080:796_1920x0_80_0_0_e688fc7d7ebd3a743fb5739f05f96a98.jpg
https://ria.ru/20260313/djusseldorf-2080504789.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076796318_0:34:1080:844_1920x0_80_0_0_87494b6db40c716bc500a2dfb8f37685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артемий панарин, тревор мур, анже копитар, лос-анджелес кингз, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Тревор Мур, Анже Копитар, Лос-Анджелес Кингз, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" победить "Айлендерс" в НХЛ

© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"Артемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Тревор Мур (4-я минута), Анже Копитар (14) и Адриан Кемпе (19). В составе соперника шайбы забросил Эмиль Хейнеман (31, 44).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Айлендерс
2 : 3
Лос-Анджелес
30:46 • Эмиль Хейнеман
(Адам Пелек, Бо Хорват)
43:38 • Эмиль Хейнеман
(Matthew Schaefer, Бо Хорват)
03:33 • Тревор Мур
13:07 • Анже Копитар
(Мики Андерсон, Алекс Теркотт)
18:28 • Адриан Кемпе
(Артемий Панарин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голевой передачей отметился российский нападающий "Кингз" Артемий Панарин. Теперь на его счету в текущем сезоне 66 очков (21 гол + 45 передач) в 61 матче. Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 24 броска по воротам.
"Лос-Анджелес" с 69 очками занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Айлендерс" (79 очков) идут третьими в Столичном дивизионе.
Передача российского нападающего Василия Подколзина не спасла "Эдмонтон Ойлерз" от гостевого поражения в овертайме гостевого матча против "Сент-Луис Блюз" (2:3).
Эпизод матча Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинз - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Дюссельдорф примет матчи НХЛ в декабре 2026 года
13 марта, 15:22
 
ХоккейСпортАртемий ПанаринТревор МурАнже КопитарЛос-Анджелес КингзНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала