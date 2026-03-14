Онищенко объяснил, зачем врачам нужна цветная форма

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Разноцветная медицинская форма может сделать пребывание в больнице комфортнее, поскольку одинаковые белые халаты не очень позитивно влияют на врачей и пациентов, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Однотонный белый не очень позитивно влияет, когда ты все время в этом. Самому врачу, понимаете, ходить все время в белом и больному видеть только один цвет тоже не совсем верно", - сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что при выборе формы первостепенное значение имеет качество материалов. По словам Онищенко, медицинская одежда должна изготавливаться из натуральных тканей, таких как хлопок.
Согласно документу Минздрава, медицинскому персоналу рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
